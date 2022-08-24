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Норвегия и Великобритания поставят Украине микродроны для помощи в войне с Россией

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Украина, Среда 24 августа 2022 12:24
Норвегия и Великобритания поставят Украине микродроны для помощи в войне с Россией Фото: Украина получить микродроны в подарок от Норвегии и Британии (flir.de)
Автор: Александр Белоус

Норвегия и Великобритания совместно передадут Украине микродроны для помощи в войне с Россией. Стоимость беспилотников Black Hornet, используемых для разведки и идентификации целей, составит до 90 млн норвежских крон (9,3 млн долларов).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Норвегии.

В пакет входят системы Black Hornet с запчастями, транспортом и обучением. Программа будет финансироваться британским фондом, в который Норвегия вложила 400 млн норвежских крон.

Разработанный в Норвегии беспилотник используется в ряде союзных стран, включая США и Великобританию. Беспилотник используется для разведки и идентификации целей.

По словам министра обороны Норвегии Бьорна Арилда Грама, он прост в эксплуатации, надежен в зависимости от условий, его трудно обнаружить и он особенно хорошо подходит для ведения боевых действий в городских условиях.

Примерно на 100 млн норвежских средств фонда будет закуплена система защиты от дронов. В качестве системы выбрана система защиты от дронов Nightfighter от британской SteelRock Technologies.

Steelrock Nightfighter - это портативная система, обеспечивающая защиту от дронов за счет эффективного глушения. Система особенно подходит для защиты небольших патрулей, артиллерийских позиций и других важных ресурсов.

По словам министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, эти новаторские беспилотники дадут украинским солдатам важное преимущество в борьбе за защиту своей страны от жестокого и ничем не спровоцированного вторжения Путина.

Напомним, что недавно министр обороны Алексей Резников анонсировал новую военную помощь от США и Норвегии.

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