Удар по станции Чаплино и рекордная помощь от США: новости за 24 августа

США выделяют Украине крупнейший пакет военной помощи. Его стоимость составляет почти 3 млрд долларов. Тем временем российские военные ударили по железнодорожной станции поселка Чаплино, в результате чего погибли по меньшей мере 22 человека и еще около 50 человек получили ранения.

Подробнее о том, что произошло в среду, 24 августа, - в материале РБК-Украина .

Война России против Украины: последние новости

Россияне ударили по поезду в Днепропетровской области

В результате атаки по железнодорожной станции поселка Чаплино погибли по меньшей мере 22 человека и еще около 50 человек получили ранения.

Байден утвердил крупнейший пакет военной помощи для Украины

США выделяют около 2,98 млрд долларов через инициативу содействия безопасности Украины. В Пентагоне раскрыли содержание нового пакета помощи:

6 систем ПВО NASAMS с дополнительными боеприпасами;

до 245 000 снарядов для 155-мм артиллерии;

до 65 000 выстрелов 122-мм минометных боеприпасов;

до 24 противоартиллерийских радаров;

разведывательные БПЛА Puma и вспомогательное оборудование для БПЛА Scan Eagle;

БПЛА VAMPIRE;

ракетные системы с лазерным наведением;

финансирование обучения, технического обслуживания и поддержки.

Поставки вооружения начнутся в ближайшие несколько месяцев и продлятся в ближайшие годы. Часть оружия не предназначена для применения в реалиях продолжающейся войны, но она может "сформировать костяк мощных украинских сил будущего".

Джонсон приехал в Киев и получил орден от Зеленского

Премьер-министр Британии Борис Джонсон прибыл с официальным визитом в Киев. Президент вручил ему Орден Свободы.

Британия выделит Украине новый пакет военной помощи на более 63 млн долларов. В нем, в частности, будут 850 ручных микродронов Black Hornet, предназначенных для обнаружения приближения вражеских сил, а также транспортные средства для поиска мин в водах.

Джонсон заявил, что в случае победы России в войне против Украины ни одно государство не будет чувствовать себя в безопасности.

Премьер Британии считает, что проведение мирных переговоров Украины с Россией на данный момент стало бы катастрофой для всего мира.

Байден завтра позвонит Зеленскому и предупредит его о "референдумах"

Белый дом располагает информацией о том, что Россия может провести псевдореферендумы на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей в течение ближайших нескольких дней.

США ожидают, что страна-агрессор будет манипулировать результатами "референдумов" и ложно утверждать о якобы согласии украинцев присоединиться к РФ.

Совбез ООН собрался на полугодие вторжения РФ в Украину

Инициаторами заседания стали США и страны Европы. Президент Украины Владимир Зеленский принял в нем участие в формате онлайн-выступления.

Зеленский предложил провести саммит будущего под эгидой ООН в Украине в 2023 году.

Президент заявил, что Россия пытается вызвать энергетическую бедность десятков миллионов людей, лишив их доступа к основным товарам и электроэнергии.

Без осадков и жара до +34: прогноз погоды на завтра

В четверг, 25 августа, в Украине будет небольшая облачность и без осадков. При этом ожидается жара до +34 градусов.