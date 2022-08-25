Удар по станции Чаплино и рекордная помощь от США: новости за 24 августа
США выделяют Украине крупнейший пакет военной помощи. Его стоимость составляет почти 3 млрд долларов. Тем временем российские военные ударили по железнодорожной станции поселка Чаплино, в результате чего погибли по меньшей мере 22 человека и еще около 50 человек получили ранения.
Подробнее о том, что произошло в среду, 24 августа, - в материале РБК-Украина.
Война России против Украины: последние новости
- Оккупанты обстреляли Синельниковский район Днепропетровской области, погиб 11-летний ребенок.
- Российская армия нанесла два ракетных удара по территории Шепетовского района Хмельницкой области. Удары были нанесены по критической инфраструктуре. В домах, находящихся рядом, выбиты окна и двери.
- В Запорожской области взорвали автомобиль гауляйтера поселка Михайловки Ивана Сушка, он погиб.
- Украинские защитники сбили по меньшей мере пять российских беспилотников, пытавшихся разведать дислокацию Вооруженных сил - по одному в Сумской, Черкасской и Винницкой и два - в Черниговской области.
- Данилов заявил, что украинские власти готовилась к полномасштабной войне еще с декабря 2019 года.
- Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что получил ультиматум от российского коллеги Сергея Шойгу с требованием капитулировать 26 февраля, через два дня после начала полномасштабного вторжения. На это он ответил, что готов принять капитуляцию со стороны России.
- Норвегия и Великобритания совместно передадут Украине микродроны для помощи в войне с Россией. Дроны Black Hornet используются для разведки и идентификации целей.
- Россия за полгода войны потеряла военной техники на более чем 16 млрд долларов.
Россияне ударили по поезду в Днепропетровской области
В результате атаки по железнодорожной станции поселка Чаплино погибли по меньшей мере 22 человека и еще около 50 человек получили ранения.
Байден утвердил крупнейший пакет военной помощи для Украины
США выделяют около 2,98 млрд долларов через инициативу содействия безопасности Украины. В Пентагоне раскрыли содержание нового пакета помощи:
- 6 систем ПВО NASAMS с дополнительными боеприпасами;
- до 245 000 снарядов для 155-мм артиллерии;
- до 65 000 выстрелов 122-мм минометных боеприпасов;
- до 24 противоартиллерийских радаров;
- разведывательные БПЛА Puma и вспомогательное оборудование для БПЛА Scan Eagle;
- БПЛА VAMPIRE;
- ракетные системы с лазерным наведением;
- финансирование обучения, технического обслуживания и поддержки.
Поставки вооружения начнутся в ближайшие несколько месяцев и продлятся в ближайшие годы. Часть оружия не предназначена для применения в реалиях продолжающейся войны, но она может "сформировать костяк мощных украинских сил будущего".
Джонсон приехал в Киев и получил орден от Зеленского
Премьер-министр Британии Борис Джонсон прибыл с официальным визитом в Киев. Президент вручил ему Орден Свободы.
- Британия выделит Украине новый пакет военной помощи на более 63 млн долларов. В нем, в частности, будут 850 ручных микродронов Black Hornet, предназначенных для обнаружения приближения вражеских сил, а также транспортные средства для поиска мин в водах.
- Джонсон заявил, что в случае победы России в войне против Украины ни одно государство не будет чувствовать себя в безопасности.
- Премьер Британии считает, что проведение мирных переговоров Украины с Россией на данный момент стало бы катастрофой для всего мира.
Байден завтра позвонит Зеленскому и предупредит его о "референдумах"
Белый дом располагает информацией о том, что Россия может провести псевдореферендумы на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей в течение ближайших нескольких дней.
США ожидают, что страна-агрессор будет манипулировать результатами "референдумов" и ложно утверждать о якобы согласии украинцев присоединиться к РФ.
Совбез ООН собрался на полугодие вторжения РФ в Украину
Инициаторами заседания стали США и страны Европы. Президент Украины Владимир Зеленский принял в нем участие в формате онлайн-выступления.
- Зеленский предложил провести саммит будущего под эгидой ООН в Украине в 2023 году.
- Президент заявил, что Россия пытается вызвать энергетическую бедность десятков миллионов людей, лишив их доступа к основным товарам и электроэнергии.
Без осадков и жара до +34: прогноз погоды на завтра
В четверг, 25 августа, в Украине будет небольшая облачность и без осадков. При этом ожидается жара до +34 градусов.
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