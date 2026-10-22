Атака РФ на Київ: є жертва та 22 постраждалих, зокрема діти (фото)

Фото: У столиці знову вирують пожежі (dsns_kyiv)

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Уночі 22 жовтня російські загарбники знову завдавали ударів по Києву не лише дронами, а й балістичними ракетами. Щонайменше одна людина загинула та ще 22 цивільні особи дістали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ДСНС Києва.