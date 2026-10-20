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Зверхні звернення до Трампа – це злочин або повна дурість: інтервʼю з Гончаренком

07:15 20.10.2026 Вт
10 хв
aimg Володимир Куренной
Зверхні звернення до Трампа – це злочин або повна дурість: інтервʼю з Гончаренком Олексій Гончаренко (фото РБК-Україна)
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Народний депутат Олексій Гончаренко після публікації свого "мирного плану" опинився в епіцентрі потужного скандалу. Його виключили з фракції "Європейська солідарність", а в соцмережах розгорнулася жорстка дискусія. 

В інтерв’ю проєкту РБК-Україна "Не перебивайте!" з Володимиром Куренним політик пояснив, в чому його "мирний план", як на його ідеї реагують колеги по парламенту, за що поважає президента і чому атаки українських політиків на Дональда Трампа є небезпечним популізмом.

Головне:

  • Про "мирний план" і капітуляцію: План не містить жодних пунктів капітуляції. Навпаки, капітуляцією є позиція тих, хто відмовляється навіть пробувати шукати вихід із війни, прирікаючи Україну на виснаження.
  • Виключення з "ЄС": Рішення про виключення з фракції стало для депутата несподіванкою, але він називає розлучення цивілізованим. За його словами, десятки депутатів з різних фракцій приватно підтримують його ідеї, але бояться говорити про це публічно.
  • Оцінка лідерства президента: Володимир Зеленський прагне переможного миру, проте уникає складних розмов із суспільством, панічно боячись критики та втрати аплодисментів, що є слабкою позицією в умовах кризи.
  • Небезпечний популізм щодо США: Критика американського керівництва та команди Дональда Трампа з боку українських посадовців в умовах критичної залежності від розвідки та допомоги США є вкрай небезпечним популізмом, який загрожує життю українців.
  • Конкретні кроки та треки: Пропонується розділити складні питання (наприклад, тимчасово винести за дужки Донбас) і сфокусуватися на досягненні локальних домовленостей – зокрема щодо розблокування Чорного моря за участі Туреччини та захисту енергетики.

Про "мирний план", закиди у капітуляції та необхідність дискусії

– Що для вас означає мир і чи не є те, що ви озвучили як "план миру", схожим на капітуляцію? Бо є чимало людей, які вважають саме так.

– Мир – це дуже просто, це відсутність війни. На жаль, зараз у нас війна, і це страшний біль та щоденні втрати. Але позиція України з кожним днем де-факто послаблюється, і це процес, який ми маємо негайно перервати.

Щодо капітуляції: я просто запрошую прочитати мій план, опублікований у моїх соцмережах та в колонці. Покажіть мені конкретний пункт, який можна назвати капітуляцією. Я чув багато звинувачень, але ніхто ніколи не навів жодного факту.

Капітуляція – це якраз те, що робить частина моїх опонентів, які розводять руками і кажуть: "Нічого не треба робити, Росія нічого не хоче, значить, у нас буде вічна війна". Оце і є капітуляція, бо вічна війна нам не підходить. Я хочу, щоб ми вибороли свій інтерес – зупинити війну на умовах, прийнятних для України.

Для мене найкращим варіантом був би парад перемоги на Червоній площі, репарації та Нюрнберзький трибунал над Путіним. Але цього зараз не проглядається, і в намаганні досягнути нездійсненного я проти того, щоб ми спалили всю Україну.

Але ж у суспільстві є величезна недовіра до Путіна і до можливості про щось із ним домовитися. Чи можна розраховувати, що він виконуватиме угоди?

– Я й сам не вірю Путіну! Але коли Збройні Сили виграють нам час – а тільки завдяки їм ми сьогодні живі і можемо про щось говорити, – цей час мають використовувати політики та дипломати для пошуку виходу. Інакше навіщо ми взагалі потрібні?

Коли мені кажуть: "Не треба пробувати, бо все одно не вийде", – це і є вмивання рук. Давайте спробуємо! Якщо нічого не вдасться, я першим вийду і скажу: "Ми пробували, вони нічого не хочуть". Але не пробувати – це злочин.

Питання НАТО, публічна розмова та кулуарна підтримка у Раді

Ви пропонуєте відмовитися від НАТО в обмін на припинення війни. Навіщо заздалегідь віддавати свій суверенітет і оголошувати росіянам, на які поступки ми готові?

– Я не пропоную нічого дарувати росіянам чи відмовлятися від НАТО просто так, сподіваючись на їхню ласку. Я пропоную конкретний обмін: ви зупиняєте війну, ми відмовляємося від вступу в НАТО, але отримуємо вже не від Росії (в чиї обіцянки ми не віримо), а від наших партнерів гарантії фінансування та підтримки Збройних Сил України. Саме сильна та фінансово забезпечена армія є головним гарантом нашої безпеки.

НАТО – це рішення не тільки України, а й усіх країн Альянсу, серед яких США, Німеччина, Угорщина тощо. Ми бачимо, що нас туди зараз не приймають. Навіщо ми самі себе обманюємо?

Чому про це треба говорити публічно? Бо в суспільстві потрібна дискусія. Уявіть, що наша делегація про щось домовляється, повертається, а суспільство, розігріте відсутністю компромісної риторики, виходить на Майдани. Посередники вмивають руки, всередині країни починається розкол, і ми опиняємося перед ризиком взагалі втратити державу. Проговорити болючі речі заздалегідь – це спосіб уберегти країну від хаосу.

Як відреагували ваші колеги в парламенті після цієї колонки? З ким ви мали дискусії?

– Публічно у Фейсбуці та на камери всі мене полум'яно атакували та відмежовувалися. Але за тиждень роботи у Верховній Раді жоден депутат не підійшов до мене особисто, без камер, щоб спокійно сказати: "Я з тобою не згоден, давай подискутуємо". Нуль!

Натомість десятки народних депутатів з усіх фракцій та груп підходили і казали: "Ти нарешті сказав те, про що ми всі говоримо в кулуарах, але боїмося винести в публічне поле". Це питання відповідальності та готовності говорити правду.

Зверхні звернення до Трампа – це злочин або повна дурість: інтервʼю з Гончаренком
Фото: Олексій Гончаренко (інфографіка РБК-Україна)

Оцінка лідерства Зеленського та загрози популізму щодо США

Дональд Трамп нещодавно заявив, що Україні потрібен новий президент для підписання мирної угоди, бо Зеленський цього не хоче. Ви вважаєте, що головна перешкода для миру – це Зеленський, а не Путін?

– Ні, головна перешкода – це, безумовно, Путін, тут жодних сумнівів немає. Але Зеленський міг би робити більше і рухатися до розв'язання цієї кризи активніше. Зеленський хоче переможного миру – я в це вірю на 100%. Але чи готовий він до складного миру? Поки що підстав так вважати немає.

Лідерство – це не лише мужність не втекти на початку війни, за що я Зеленського поважаю. Лідерство – це ще й готовність витримати критику і піти на непопулярні кроки. Володимир Зеленський постійно шукає аплодисментів як артист і панічно боїться свисту. Йому простіше далі продавати суспільству надії на "вундерваффе" чи зміни після якихось виборів, ніж вийти з важкою, але чесною розмовою. Але ціна цієї паузи для країни – жахлива.

Зверхні звернення до Трампа – це злочин або повна дурість: інтервʼю з Гончаренком
Фото: Олексій Гончаренко (інфографіка РБК-Україна)

Останніми днями лунає багато жорсткої критики на адресу Дональда Трампа з боку українських політиків. Як ви оцінюєте ці висловлювання?

– Це найжахливіший вид популізму! Дуже вигідно й легко збирати лайки у Фейсбуці, атакуючи Трампа чи його оточення. Але давайте подивимося на реальність: коли по Києву летіла балістика, ми бачили прильоти і не бачили збиттів, бо нам бракує ракет. Більше того, з'ясувалося, що без американської розвідки ми навіть не завжди знаємо, коли і куди вона злітає. Усі казки про те, що європейці чи наша власними силами повністю замінять американські можливості, виявилися просто неправдою.

Коли в таких умовах депутати чи місцеві ради пишуть зверхні звернення до Трампа чи обзивають його спецпредставників – це злочин або повна дурість. За ці зайві 100 лайків у соцмережах ми потім платимо життями наших військових, яким обмежують зв'язок, і цивільних, по яких прилітає балістика.

Політичні розрахунки, криза в економіці та залучення міжнародних гарантів

Багато політехнологів кажуть, що ваш план – це не про деескалацію, а про старт вашого нового політичного проєкту для "втомлених від війни".

– Якщо це така проста і вигідна політтехнологія, чому за 4,5 роки жоден інший депутат до неї не додумався і не пішов на цей крок? Для того щоб це був розрахований виборчий хід, треба щонайменше знати, коли відбудуться вибори. Я цього не знаю, і виборів може не бути ще рік або два.

Я вийшов із цим планoм зараз, бо вважаю, що ми досягли межі. Подивіться на Чорне море: як тільки судноплавство опинилося під загрозою, металургія почала зупинятися, аграрному сектору завдано величезного удару. Економіка просто летить у прірву.

Я питаю всіх своїх критиків лише про дві речі:

  • Який ваш альтернативний план?
  • Покажіть мені на горизонті подію, яка має суттєво покращити нашу ситуацію?

Вибори у Франції через пів року можуть привести до влади Марін Ле Пен, і Франція – другий донор бюджету ЄС – припинить допомогу. Хтось збирається відправити своїх солдатів воювати за нас? Ні. Тому чекати далі немає куди, треба діяти з того позиціонування, яке ми маємо сьогодні.

– Ви пропонуєте розбити переговори на окремі треки і, зокрема, залучити як гарантів Саудівську Аравію, Емірати чи Китай. Чи реально вони зможуть нас захистити в разі повторного нападу РФ?

– Я не пропоную чекати, що Саудівська Аравія чи Китай відправлять свої війська воювати за Україну. Але вони можуть виступити гарантами конкретних економічних та безпекових механізмів – наприклад, автоматичного повернення жорстких санкцій у разі порушення угод Росією.

Приклад Туреччини в питанні Чорного моря дуже показовий: Анкара діє не з любові до України чи Росії, а з власних прагматичних інтересів. Їм вигідно, щоб море працювало. Якщо ми залучимо країни, які мають реальний важіль впливу на Москву та дбають про власне міжнародне реноме (як Китай), це створить конструкцію, з якої Путіну буде значно важче вистрибнути.

Зверхні звернення до Трампа – це злочин або повна дурість: інтервʼю з Гончаренком
Фото: Олексій Гончаренко (інфографіка РБК-Україна)

Доля Донбасу, виключення з "ЄС" та майбутні плани

Найболючіше питання – це територіальні поступки і Донбас. Що робити з цим?

– Донбас – це дійсно головний камінь спотикання, і я відверто пишу у своїй колонці, що готової ідеальної відповіді на це питання сьогодні немає ні в кого. Але зараз через відсутність домовленості по Донбасу у нас нищаться порти, руйнується енергетика і гинуть люди.

Я пропоную тимчасово винести питання Донбасу за дужки. Домовитися про безпеку моря, захист енергетики та припинення ударів. На цьому шляху ми зможемо збудувати нову якість союзників та зберегти працюючу економіку. І вже з набагато сильніших позицій підходити до розв'язання найскладніших територіальних питань – можливо, із залученням миротворчих мандатів ООН чи інших міжнародних форматів.

Як відбулося ваше виключення з "Європейської солідарності" і які ваші подальші політичні кроки?

– Якби мені за декілька днів до публікації статті сказали, що мене виключать із фракції, я б не повірив. Там немає жодної зради чи капітуляції. Для мене це болюча тема, але розлучення відбулося цивілізовано. Я вдячний колегам за 12 років спільної роботи і не збираюся їх атакувати.

Фундаментальна розбіжність виявилася в тому, що для частини моїх колишніх колег краща війна, ніж поганий мир. А я вважаю, що краще складний і поганий мир, ніж таке нищівне продовження війни.

Я залишаюся позафракційним народним депутатом і членом делегації в ПАРЄ. Я продовжу підіймати ці питання у Верховній Раді, у міжнародних медіа – на CNN, SkyNews, в інших виданнях. Моє завдання – пробити це табу і змусити політиків усередині країни та за кордоном шукати реальні рішення для збереження України.

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