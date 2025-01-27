Санду приїжджала в Київ, а Драпатого відправили командувати ОСУВ "Хортиця": новини за вихідні

Президент Молдови Майя Санду цими вихідними приїжджала в Київ. А генерал-майора Михайла Драпатого направили керувати ОСУВ "Хортиця" в Донецькій області.

Детальніше про те, що сталося на вихідних, - у матеріалі РБК-Україна .

Приїзд Санду до Києва

В суботу, 25 січня, до Києва прибула президент Молдови Майя Санду. Вона зазначила, що приїхала до України на запрошення президента Володимира Зеленського.

Санду на прес-конференції з президентом заявила, що Росія намагається знову використати Придністров'я для дестабілізації Молдови. Однак, за її словами, країна готова захистити свою безпеку та співпрацювати з Україною для вирішення кризи.

Зеленський відправив командувача Сухопутних військ керувати ОСУВ "Хортиця"

В неділю, 26 січня, український президент Володимир Зеленський повідомив, що генерал-майора Михайла Драпатого направлять керувати ОСУВ "Хортиця" в Донецькій області.

Водночас відомо, що він збереже посаду командувача Сухопутних військ.

USAID в Україні отримала розпорядження призупинити всі проєкти

Після інавгурації президент США Дональд Трамп підписав указ, яким фактично заморозив програми допомоги іншим державам на 90 днів. Програми перевірять, щоб визначити, чи відповідають вони політичним цілям адміністрації Трампа.

Крім того, раніше Державний департамент США видав директиву про замороження міжнародної допомоги та призупинення нової. Це призупинили надання Україні деякої гуманітарної допомоги.

Вже в неділю, 26 січня, американська агенція з міжнародного розвитку (USAID) в Україні отримала наказ призупинити проєкти і їх фінансування.

У Трампа призупиняють програми прийому українців до США

Цими вихідними чиновники Міністерства внутрішньої безпеки наказали призупинити низку програм, які дозволяли іммігрантам тимчасово оселитися в США.

Наказ стосується, зокрема, і ключової ініціативи, яка забезпечує в’їзд для українців.

Детальніше про це дізнатись можна в матеріалі РБК-Україна.

На Кримському мосту ввели паспортний контроль

На Кримському мосту в суботу, 25 січня, було введено паспортний контроль. Проводиться перевірка всіх, хто їде в бік анексованого півострова.

Зауважимо, що перевірки на Кримському мосту почали проводити після підриву вантажного автомобіля у жовтні 2022 року. При цьому паспорти у всіх, хто в'їжджав до Криму, до цього не перевіряли.

США можуть оголосити "велику винагороду" за лідерів Талібану

США готові оголосити "дуже велику винагороду" за лідерів Талібану. Виявилось, що таліби утримують більше американців, ніж повідомлялося раніше.

ЄС назвав фіктивними "вибори" президента Білорусі

У Білорусі 26 січня проходять так звані "вибори" президента. Олександр Лукашенка, який 30 років перебуває при владі, всьоме висунув свою кандидатуру.

Останні вибори у 2020 році завершилися протестами, оскільки результати були сфальсифіковані. Багато опозиційних політиків опинитися за ґратами, а лідерка опозиції Світлана Тихановська втекла з Білорусі.

В ЄС заявили, що вважають "вибори" у білорусі фіктивними, а Лукашенко нелегітимним.

Зауважимо, що сам Лукашенко поскаржився, що йому немає заміни, через що нібито йому й довелось йти на вибори.

У Балтійському морі знову пошкоджено підводний оптоволоконний кабель

Нагадаємо, що уранці в неділю, 26 січня, у Балтійському морі між Латвією та Швецією було пошкоджено підводний оптоволоконний кабель "Латвійського державного радіотелевізійного центру" (LVRTC).

Пізніше у Литві зробили заяву з цього приводу.

Надвечір неділі національні збройні сили Латвії ідентифікували судно, яке може бути причетним до пошкодження підводного кабелю у Балтійському морі. На місце направили патрульний корабель.

В ЄС допустили участь ООН у можливій місії з контролю за припиненням вогню в Україні

Глава Військового комітету ЄС, генерал Роберт Брігер сказав, що місія ООН у складі солдатів із різних країн могла б спостерігати за припиненням вогню в Україні. До неї могли б увійти не тільки солдати ЄС.

"Можлива місія під мандатом ООН, яка включатиме не тільки європейців, а й солдатів із глобального півдня або, наприклад, Кавказу. Солдати ЄС, безсумнівно, зможуть зробити значний внесок", - додав Брігер.

В Орловській області ударом по складах знищено понад 200 "Шахедів"

Підрозділи Повітряних сил у взаємодії з іншими складовими Сил оборони вдарили по складах зберігання ударних дронів "Шахед" в Орловській області РФ.

Близько 200 безпілотників тепер не зможуть атакувати Україну