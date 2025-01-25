У Трампа призупиняють програми прийому українців до США
Чиновники Міністерства внутрішньої безпеки наказали призупинити низку програм, які дозволяли іммігрантам тимчасово оселитися в США. Наказ стосується, зокрема, і ключової ініціативи, яка забезпечує в’їзд для українців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.
Директива, що міститься в електронному листі, надісланому високопосадовцем Служби громадянства та імміграції США в четвер і отриманому The New York Times, вимагає негайного припинення "остаточних рішень" щодо заявок, пов’язаних із програмами, поки адміністрація розглядає їх і приймає рішення чи припиняти їх.
"Обсяг програм, згаданих у паузі, величезний, і це рішення заблокує в’їзд іммігрантів, які втікають з деяких із найбільш нестабільних і безнадійних місць у світі. Крім України, яка постраждала від років війни, програми пропонували шлях іммігрантам з Куби, Гаїті та Венесуели", - пише видання.
Рішення, як зазначають журналісти, також вказує на те, що адміністрація Трампа планує провести "широке придушення" широкого спектру програм, які дозволяли людям тимчасово в’їжджати у країну.
Своєю чергою, представники адміністрації заявили, що президент Трамп вважає, що багато програм ніколи не були законними.
Заборона щодо в’їзду для українців у США
Серед списку програм, які планують призупинити, є ініціатива часів колишнього президента США Джо Байдена "Єднання заради України", яка дозволяла українським іммігрантам тимчасово в’їжджати до Сполучених Штатів, якщо вони мали фінансових спонсорів. За даними уряду, станом на вересень 2023 року за програмою до країни в'їхали понад 150 тисяч українців.
Зокрема, від учора у групах для українців в США користувачі масово залишають повідомлення, що їхнім родичам або знайомим, яких вони мали прийняти у США про програмі U4U, приходять відмови у дозволі на в'їзд. Багатьох українців, які прямували в США, нові вимоги міграційного відомства застали буквально у дорозі
Директива також зупиняє рішення щодо заявок на програму, яка дозволяла певним сім’ям возз’єднатися в Сполучених Штатах, і іншу ініціативу для неповнолітніх із Центральної Америки, які мають членів сім’ї в Сполучених Штатах.
Політика Трампа щодо програм для іммігрантів
У понеділок президент США Дональд Трамп підписав наказ, вимагаючи від Міністерства внутрішньої безпеки припинити "всі категоричні програми умовно-дострокового звільнення, які суперечать політиці Сполучених Штатів, встановленій моїми виконавчими указами", або програми, які дозволяють великій кількості людей в'їжджати в країну згідно з тимчасовим статусом.
Того ж дня виконувач обов’язків глави Міністерства внутрішньої безпеки наказав агентствам переглянути всі програми, щоб побачити, які відповідають специфікаціям Трампа, і, якщо необхідно, призупинити їх під час перегляду.
Речник Служби громадянства та імміграції США підтвердив NYT існування вказівок, опублікованих цього тижня, але не надав жодних коментарів.
Представники адміністрації Трампа особливо критикували програми, подібні до тієї, яка дозволила більш ніж 500 тисячам мігрантам з Куби, Венесуели, Гаїті та Нікарагуа в'їхати в країну, якщо вони мали фінансових спонсорів. У понеділок адміністрація Трампа швидко закрила одну програму, яка дозволяла мігрантам вёъзжати за допомогою урядової програми, відомої як CBP One.
До цього Трамп наказав підготувати план для військ для підтримки прикордонної місії з Мексикою. Розпорядження послідувало за оголошенням надзвичайного стану на кордоні з Мексикою.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.