У Трампа призупиняють програми прийому українців до США

Чиновники Міністерства внутрішньої безпеки наказали призупинити низку програм, які дозволяли іммігрантам тимчасово оселитися в США. Наказ стосується, зокрема, і ключової ініціативи, яка забезпечує в’їзд для українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times .

Директива, що міститься в електронному листі, надісланому високопосадовцем Служби громадянства та імміграції США в четвер і отриманому The New York Times, вимагає негайного припинення "остаточних рішень" щодо заявок, пов’язаних із програмами, поки адміністрація розглядає їх і приймає рішення чи припиняти їх.

"Обсяг програм, згаданих у паузі, величезний, і це рішення заблокує в’їзд іммігрантів, які втікають з деяких із найбільш нестабільних і безнадійних місць у світі. Крім України, яка постраждала від років війни, програми пропонували шлях іммігрантам з Куби, Гаїті та Венесуели", - пише видання.

Рішення, як зазначають журналісти, також вказує на те, що адміністрація Трампа планує провести "широке придушення" широкого спектру програм, які дозволяли людям тимчасово в’їжджати у країну.

Своєю чергою, представники адміністрації заявили, що президент Трамп вважає, що багато програм ніколи не були законними.

Заборона щодо в’їзду для українців у США

Серед списку програм, які планують призупинити, є ініціатива часів колишнього президента США Джо Байдена "Єднання заради України", яка дозволяла українським іммігрантам тимчасово в’їжджати до Сполучених Штатів, якщо вони мали фінансових спонсорів. За даними уряду, станом на вересень 2023 року за програмою до країни в'їхали понад 150 тисяч українців.

Зокрема, від учора у групах для українців в США користувачі масово залишають повідомлення, що їхнім родичам або знайомим, яких вони мали прийняти у США про програмі U4U, приходять відмови у дозволі на в'їзд. Багатьох українців, які прямували в США, нові вимоги міграційного відомства застали буквально у дорозі