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USAID в Україні отримала розпорядження призупинити всі проєкти

Київ, Неділя 26 січня 2025 15:07
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USAID в Україні отримала розпорядження призупинити всі проєкти Фото: USAID в Україні отримала розпорядження призупинити всі проєкти (Getty Images
Автор: Наталія Юрченко

Американська агенція з міжнародного розвитку (USAID) в Україні отримала наказ призупинити проєкти і їх фінансування. Розпорядження видав Державний департамент США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Видання посилається на одного із працівників офісу USAID у Києві. За його словами, офіс USAID поки не володіє інформацією про те, як саме планують реалізовувати директиву Держдепу та чи будуть винятки.

USAID в Україні підтримує гуманітарні програми - відбудову шкіл, надання медичних послуг, ремонт критичної енергетичної системи.

Зазначається, що українські організації отримують листи щодо необхідності призупинити активності, що фінансувались коштом USAID або організацій, залежних від американського фінансування.

США заморозили іноземну допомогу

Нагадаємо, що після інавгурації президент США Дональд Трамп підписав указ, яким фактично заморозив програми допомоги іншим державам на 90 днів. Програми перевірять, щоб визначити, чи відповідають вони політичним цілям адміністрації Трампа.

Крім того, Державний департамент США видав директиву про замороження міжнародної допомоги та призупинення нової. Це призупинили надання Україні деякої гуманітарної допомоги.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що рішення Держдепу не припиняє надання Україні військової допомоги.

За даними видання Financial Times, дипломати просять держсекретаря США Марка Рубіо зробити виняток в указі про призупинення іноземної допомоги для USAID в Україні.

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