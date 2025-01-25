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Президентка Молдови їде до Києва у день народження Зеленського

Київ, Субота 25 січня 2025 09:29
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Президентка Молдови їде до Києва у день народження Зеленського Фото: президентка Молдови Майя Санду (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Президентка Молдови Майя Санду прямує до Києва у суботу, 25 січня. Вона зазначила, що їде до України на запрошення президента Володимира Зеленського.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Санду в Facebook.

Лідерка Молдови опублікувала відео з потягу, в якому заявила, що прямує до Києва на запрошення Зеленського. Ролик оприлюднили зранку 25 січня у день народження українського президента.

Санду зазначила, що її візит спрямовний продемонструвати підтримку України Молдовою.

"Вже майже три роки українці захищають свою країну, свої сім'ї, майбутнє своїх дітей. Мужність українців також захищає мир у Республіці Молдова, за що ми дуже вдячні", - сказала вона.

За словами Санду, під час візиту вона зустрінеться з Зеленським та іншими посадовцями у Києві, обгорить питання безпеки, енергетики, торгівлі, доріг, мостів та співпраці щодо вступу в ЄС.

Криза в Придністров'ї

Варто зазначити, що з 1 січня Україна припинила транзит російського газу в Європу та Молдову. Це сильно вдарило по невизнаному Придністров'ю, окупованому Росією, який залежить від російського газу.

Газ з РФ у Придністров'ї також випростовували для виробництва електроенергії на Молдовській ДРЕС, яка постачала електрику у Кишинів.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова допомогти Молдові з вирішенням енергокризи в Придністров'ї.

Як повідомлялося, у Москві планують купувати газ в Європі, щоб допомогти Придністров’ю.

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