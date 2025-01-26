У Литві зробили заяву після чергового обриву кабеля в Балтійському морі
У Балтійському морі сталося ще одне пошкодження підводного кабелю між Латвією та Швецією. Литва заявила про необхідність негайного перегляду правил судноплавства та боротьби з тіньовими флотами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Литви Кястутіса Будріса.
"Сьогодні в Балтійському морі було зафіксовано ще один випадок пошкодження підводного кабелю, цього разу між Латвією та Швецією. Литва дуже серйозно ставиться до таких повідомлень", - наголосив міністр.
Будріс заявив, що занадто багато аварій сталося за такий короткий проміжок часу, щоб продовжувати вірити в теорію нещасних випадків.
"Правила судноплавства в Балтійському морі потребують перегляду, особливо коли йдеться про використання якорів. Тіньовий флот - це не лише проблема обходу санкцій. Це більш серйозне питання, яке ставить під загрозу наше довкілля та критично важливу інфраструктуру", - наголосив міністр.
Він також заявив, що з нетерпінням чекає на змістовні дискусії, які мають відбутись завтра в Брюсселі.
"Ця ситуація потребує швидких рішень", - підкреслив Будріс.
Нагадаємо, що уранці в неділю, 26 січня, у Балтійському морі між Латвією та Швецією було пошкоджено підводний оптоволоконний кабель "Латвійського державного радіотелевізійного центру" (LVRTC).
В листопаді минулого року в Балтійському морі також було зафіксовано пошкодження підводних кабелів.
У цих діях було припущення участі Росії, однак тиждень тому стало відомо, що на думку розвідок США та Європи, пошкодження підводних кабелів були результатом морських аварій, а не російських диверсій.
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