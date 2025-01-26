У Литві зробили заяву після чергового обриву кабеля в Балтійському морі

У Балтійському морі сталося ще одне пошкодження підводного кабелю між Латвією та Швецією. Литва заявила про необхідність негайного перегляду правил судноплавства та боротьби з тіньовими флотами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Литви Кястутіса Будріса.

"Сьогодні в Балтійському морі було зафіксовано ще один випадок пошкодження підводного кабелю, цього разу між Латвією та Швецією. Литва дуже серйозно ставиться до таких повідомлень", - наголосив міністр.

Будріс заявив, що занадто багато аварій сталося за такий короткий проміжок часу, щоб продовжувати вірити в теорію нещасних випадків.

"Правила судноплавства в Балтійському морі потребують перегляду, особливо коли йдеться про використання якорів. Тіньовий флот - це не лише проблема обходу санкцій. Це більш серйозне питання, яке ставить під загрозу наше довкілля та критично важливу інфраструктуру", - наголосив міністр.

Він також заявив, що з нетерпінням чекає на змістовні дискусії, які мають відбутись завтра в Брюсселі.

"Ця ситуація потребує швидких рішень", - підкреслив Будріс.