Трамп призупинив надання США фінансової допомоги іншим країнам

Президент США Дональд Трамп підписав указ про призупинення на 90 днів всіх програм зовнішньої допомоги. За цей час буде проведена перевірка відповідності цих програм політичним цілям держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press (AP).

Видання зазначає, що не зовсім зрозуміло, які обсяги допомоги будуть припинені цим указом, адже фінансування багатьох програм вже було затверджено Конгресом і має бути виділено, якщо кошти не втрачені.

В указі, який підписав Трамп, зазначається, що "індустрія іноземної допомоги та бюрократія не відповідають американським інтересам і в багатьох випадках суперечать американським цінностям".

Зазначається, що це "слугує дестабілізації миру в усьому світі, просуваючи в іноземних державах ідеї, які прямо протилежні гармонійним і стабільним відносинам усередині країн та між ними".

В результаті, Трамп заявив, що "жодна подальша зовнішня допомога Сполучених Штатів не буде надаватися у спосіб, який не буде повністю узгоджений із зовнішньою політикою президента Сполучених Штатів".

Безпека, сила, процвітання

Минулого тижня державний секретар Марко Рубіо заявив членам Сенатського комітету з міжнародних відносин під час слухань щодо затвердження указу , що "кожен долар, який ми витрачаємо, кожна програма, яку ми фінансуємо, і кожна політика, яку ми проводимо, повинні бути виправдані відповіддю на три простих запитання".

"Чи робить це Америку безпечнішою? Чи робить це Америку сильнішою? Чи робить це Америку більш процвітаючою?", - сказав він.

Підписаний Трампом указ залишає за Рубіо або призначеною ним особою право ухвалювати такі рішення після консультацій з Адміністративно-бюджетним управлінням. Головними відомствами, що здійснюють нагляд за іноземною допомогою, є Держдепартамент і Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).

Трамп тривалий час виступав проти іноземної допомоги, попри те, що така допомога зазвичай становить близько 1% федерального бюджету. Виключення становлять надзвичайні обставини, такі, як надання Україні зброї на мільярди доларів.

Новий президент критично ставився до обсягу допомоги, наданої Україні для зміцнення її обороноздатності проти вторгнення Росії.