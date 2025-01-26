В Орловській області ударом по складах знищено понад 200 "Шахедів", - Генштаб

Підрозділи Повітряних сил у взаємодії з іншими складовими Сил оборони вдарили по складах зберігання ударних дронів "Шахед" в Орловській області РФ. Близько 200 безпілотників тепер не зможуть атакувати Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.

Згідно з повідомленням, внаслідок української атаки було уражено бетоновані споруди, де зберігались термобаричні бойові частини, якими споряджаються дрони. Зокрема, є інформація про сильну вторинну детонацію. "Результати та масштаби пошкоджень уточнюються, але попередньо відомо, що понад 200 "Шахедів" вже не буде застосовано проти нашої країни", - йдеться у повідомленні. У Генштабі додали, що бойова робота по важливих об’єктах, задіяних у знищенні цивільної інфраструктури України та терорі мирного населення - буде продовжуватися.