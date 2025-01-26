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В Орловській області ударом по складах знищено понад 200 "Шахедів", - Генштаб

Неділя 26 січня 2025 20:32
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В Орловській області ударом по складах знищено понад 200 "Шахедів", - Генштаб Фото: ударом уражено бетоновані споруди, де зберігались термобаричні бойові частини (wikipedia.org)
Автор: Едуард Ткач

Підрозділи Повітряних сил у взаємодії з іншими складовими Сил оборони вдарили по складах зберігання ударних дронів "Шахед" в Орловській області РФ. Близько 200 безпілотників тепер не зможуть атакувати Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.

Згідно з повідомленням, внаслідок української атаки було уражено бетоновані споруди, де зберігались термобаричні бойові частини, якими споряджаються дрони. Зокрема, є інформація про сильну вторинну детонацію.

"Результати та масштаби пошкоджень уточнюються, але попередньо відомо, що понад 200 "Шахедів" вже не буде застосовано проти нашої країни", - йдеться у повідомленні.

У Генштабі додали, що бойова робота по важливих об’єктах, задіяних у знищенні цивільної інфраструктури України та терорі мирного населення - буде продовжуватися.

Атаки на об'єкти в РФ

Нагадаємо, 21 січня в Генштабі ЗСУ повідомляли, що Сили оборони України атакували низку важливих об'єктів росіян. Два з них перебували безпосередньо на території РФ.

Зокрема, українські дрони атакували нафтобазу "Ліскінська" у Воронезькій області. Унаслідок удару горіли резервуари з мастильними матеріалами, якими ворог забезпечує свої війська.

Крім того, у Смоленській області було атаковано інфраструктуру АТ "Смоленський авіаційний завод". Там противник модернізував і виробляв бойові літаки.

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