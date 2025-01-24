США призупинили видачу грантів іноземної допомоги: як це вплине на Україну

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Politico і агентство Reuters.

Згідно з документом, який потрапив у розпорядження видання, вказівка Рубіо видана всім дипломатичним і консульським установам. Вона набуває чинності негайно та вимагає від співробітників департаменту видати "накази про припинення роботи" майже по всім "існуючим грантам іноземної допомоги".

Видання зазначило, що схоже, це більше, ніж нещодавній указ президента Дональда Трампа, який доручив міністерству призупинити надання грантів іноземної допомоги на 90 днів, доки його не розгляне держсекретар. Однак з указу президента не було зрозуміло, чи вплине він на вже виділені кошти або на допомогу Україні.

За словами трьох нинішніх і двох колишніх урядовців, знайомих з новими вказівками, не буде вжито жодних подальших заходів, спрямованих на розпорошення коштів, виділених на програми, вже затверджені урядом США.

Шокуюче розпорядження

Наказ шокував деяких чиновників міністерства своїми широкими повноваженнями. "Державний департамент просто повністю зосередився на іноземній допомозі", - сказав один із чиновників Держдепартаменту.

Знайоме з дискусіями в Конгресі джерело зазначило, що наказ Трампа є незаконним.

"Заморожування цих міжнародних інвестицій призведе до того, що наші міжнародні партнери будуть шукати інших фінансових партнерів - ймовірних конкурентів і супротивників США - щоб заповнити цю діру і витіснити вплив Сполучених Штатів, чим довше триватиме це незаконне арештування", - заявило джерело на умовах анонімності.

Колишній високопосадовець Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) на умовах анонімності заявив, що організаціям доведеться припинити всю діяльність.

"Всі життєво важливі медичні послуги, ВІЛ/СНІД, харчування, охорону здоров'я матері і дитини, всі сільськогосподарські роботи, всю підтримку організацій громадянського суспільства, освіту", - сказав чиновник.

Винятки, інтерпретації та допомога Україні

Водночас, зазначає Politico, документ залишає простір для інтерпретації та передбачає деякі винятки.

У ньому зазначено, що іноземне військове фінансування Єгипту та Ізраїлю продовжиться, а також дозволена надзвичайна продовольча допомога і "законні витрати, понесені до дати цих "вказівок", у рамках існуючих контрактів". В деяких пунктах також йдеться про те, що рішення мають бути "узгоджені з умовами відповідного контракту".

Один нинішній чиновник Держдепартаменту, а також двоє колишніх чиновників адміністрації Байдена на умовах ананонімності заявили, що ця пауза, схоже, зупинить допомогу ключовим союзникам, таким як Україна, Йорданія і Тайвань.

За словами нинішніх і колишніх урядовців, директива Рубіо може призвести до цивільної відповідальності уряду США, адже за невиконані контракти можуть бути подані позови, якщо буде встановлено, що їхні умови були порушені. Хоча подекуди в ній йдеться про те, що рішення мають бути "узгоджені з умовами відповідного контракту".

В інструкції зазначено, що "рішення про продовження, зміну або припинення програм будуть ухвалюватися після розгляду" секретарем.

Вказівки були схвалені низкою високопоставлених співробітників Держдепартаменту, включаючи радника Держдепартаменту Майкла Нідема і директора з питань планування політики Майкла Антона.

Очікується, що Держдепартамент підготує доповідь протягом 85 днів із моменту оприлюднення настанов. Вона буде супроводжувати рекомендацію Рубіо для Трампа щодо того, які програми іноземної допомоги продовжувати, а які - припинити.

Водночас, Рубіо надав виняток для екстреної продовольчої допомоги, згідно з меморандумом. Це відбувається на тлі сплеску гуманітарної допомоги в Сектор Газа після припинення 19 січня вогню між Ізраїлем і палестинськими бойовиками ХАМАС, а також кількох інших голодних криз по всьому світу, зокрема в Судані.

Скасування фінансової допомоги України викликає особливе занепокоєння американських чиновників, які хочуть допомогти країні перемогти Росію.

Водночас, кореспондент "Голосу Америки" Остап Яриш у соцмережі Х повідомив, що в Пентагоні заперечили припинення військової підтримки для України.

"Не знаю, що саме має на увазі POLITICO. Підозрюю, може йтись про програму FMF, але закладені кошти на підтримку України давно витратили", - написав він.