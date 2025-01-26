"Наруга над демократією". ЄС не визнає легітимність Лукашенка

Європейський Союз вважає так звані "вибори" президента в Білорусі фіктивними. Брюссель не визнає легітимність Олександра Лукашенка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільницю європейської дипломатії Каю Каллас в X (Twitter).

"Лукашенко тримається при владі 30 років. Завтра він знову призначить себе на чергових фіктивних виборах. Це відверта наруга над демократією", - написала вона.

Каллас наголосила, що Лукашенко не має легітимності як президент Білорусі.

Нагадаємо, що напередодні речниця ЄС з закордонних справ і політики безпеки Анітта Хіппер назвали так звані "вибори" в Білорусі "фальшивкою".

"Це не вибори, якщо ти вже знаєш, хто переможе", - сказала вона.