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"Наруга над демократією". ЄС не визнає легітимність Лукашенка

Брюссель, Неділя 26 січня 2025 10:59
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"Наруга над демократією". ЄС не визнає легітимність Лукашенка Фото: головна дипломатка ЄС Кая Каллас (wikimedia.org/Kaja_Kallas)
Автор: Наталія Юрченко

Європейський Союз вважає так звані "вибори" президента в Білорусі фіктивними. Брюссель не визнає легітимність Олександра Лукашенка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільницю європейської дипломатії Каю Каллас в X (Twitter).

"Лукашенко тримається при владі 30 років. Завтра він знову призначить себе на чергових фіктивних виборах. Це відверта наруга над демократією", - написала вона.

Каллас наголосила, що Лукашенко не має легітимності як президент Білорусі.

Нагадаємо, що напередодні речниця ЄС з закордонних справ і політики безпеки Анітта Хіппер назвали так звані "вибори" в Білорусі "фальшивкою".

"Це не вибори, якщо ти вже знаєш, хто переможе", - сказала вона.

Вибори у Білорусі

Сьогодні, 26 січня, у Білорусі проходять так звані президентські "вибори". Лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко всьоме висувається на пост президента.

На виборах президента Білорусі у 2020 році була представлена опозиція. Втім, при владі залишився Лукашенко, багато опозиційних політиків опинилися у в'язниці, а лідерка опозиційних сил Світлана Тихановська виїхала з країни через загрозу переслідування.

Фальсифіковані вибори спровокували протести у Білорусі. Мітинги були придушені, допомогу Лукашенку у цьому надавав Кремль.

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Олександр Лукашенко Євросоюз Білорусь Президентські вибори
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