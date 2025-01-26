"Наруга над демократією". ЄС не визнає легітимність Лукашенка
Європейський Союз вважає так звані "вибори" президента в Білорусі фіктивними. Брюссель не визнає легітимність Олександра Лукашенка.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільницю європейської дипломатії Каю Каллас в X (Twitter).
"Лукашенко тримається при владі 30 років. Завтра він знову призначить себе на чергових фіктивних виборах. Це відверта наруга над демократією", - написала вона.
Каллас наголосила, що Лукашенко не має легітимності як президент Білорусі.
Нагадаємо, що напередодні речниця ЄС з закордонних справ і політики безпеки Анітта Хіппер назвали так звані "вибори" в Білорусі "фальшивкою".
"Це не вибори, якщо ти вже знаєш, хто переможе", - сказала вона.
Вибори у Білорусі
Сьогодні, 26 січня, у Білорусі проходять так звані президентські "вибори". Лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко всьоме висувається на пост президента.
На виборах президента Білорусі у 2020 році була представлена опозиція. Втім, при владі залишився Лукашенко, багато опозиційних політиків опинилися у в'язниці, а лідерка опозиційних сил Світлана Тихановська виїхала з країни через загрозу переслідування.
Фальсифіковані вибори спровокували протести у Білорусі. Мітинги були придушені, допомогу Лукашенку у цьому надавав Кремль.
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