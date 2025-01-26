В ЄС допустили участь ООН в майбутній місії з контролю за припиненням вогню в Україні

Місія ООН у складі солдатів із різних країн могла б спостерігати за припиненням вогню в Україні. До неї могли б увійти не тільки солдати ЄС.

Про це заявив глава Військового комітету ЄС, генерал Роберт Брігер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Die Welt .

"Можлива місія під мандатом ООН, яка включатиме не тільки європейців, а й солдатів із глобального півдня або, наприклад, Кавказу. Солдати ЄС, безсумнівно, зможуть зробити значний внесок", - сказав генерал.

Крім того, країни ЄС, за його словами, можуть надати значні сили для моніторингу припинення вогню, але спостереження за демілітаризованою зоною вздовж фронту, на його думку, вимагатиме військової присутності "у високому п'ятизначному діапазоні".

"Це означає, що вони також мали б право втілювати припинення вогню із застосуванням зброї та підтримки з повітря", - додав він, уточнивши, що “наразі все це звучить дуже теоретично”, але “такий сценарій може бути втілений у життя”.

Також генерал вважає "малоймовірним" план президента США Дональда Трампа швидко припинити війну в Україні.

"Простіше кажучи, це (план Трампа, - ред) дало б перевагу покласти край смертям. Недолік, однак, полягав би в тому, що конфлікт тривав би і, в найгіршому випадку, тривав би десятиліттями, наприклад, як між Північною і Південною Кореєю", - зазначив Брігер.