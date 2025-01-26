США можуть оголосити "велику винагороду" за лідерів Талібану, - держсекретар

США готові оголосити "дуже велику винагороду" за лідерів Талібану. Виявилось, що таліби утримують більше американців, ніж повідомлялося раніше.

Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Держсекретар США Марко Рубіо заявив про можливість призначення "дуже великої винагороди" за захоплення лідерів Талібану, якщо таліби дійсно утримують в заручниках більше американців, ніж повідомлялося раніше.

" Я тільки чув, що Талібан тримає в заручниках більше американців, ніж повідомлялося. Якщо це правда, нам доведеться негайно призначити дуже велику винагороду за їхніх вищих лідерів, можливо, навіть більшу, ніж ту, яку ми мали за бін Ладена", - заявив Рубіо.

Заява пролунала на тлі повідомлень про звільнення двох американців, які утримувалися талібами. За даними ЗМІ, одним із них був Райан Корбетт, ув'язнений з 2022 року. Ім'я другого звільненого американця - Вільям МакКенті.

Минулого тижня влада Афганістану підтвердила, що звільнення стало можливим внаслідок обміну на Хана Мохаммада - афганця, засудженого у США за звинуваченнями в контрабанді наркотиків та екстремізмі.