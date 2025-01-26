США можуть оголосити "велику винагороду" за лідерів Талібану, - держсекретар
США готові оголосити "дуже велику винагороду" за лідерів Талібану. Виявилось, що таліби утримують більше американців, ніж повідомлялося раніше.
Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Держсекретар США Марко Рубіо заявив про можливість призначення "дуже великої винагороди" за захоплення лідерів Талібану, якщо таліби дійсно утримують в заручниках більше американців, ніж повідомлялося раніше.
"Я тільки чув, що Талібан тримає в заручниках більше американців, ніж повідомлялося. Якщо це правда, нам доведеться негайно призначити дуже велику винагороду за їхніх вищих лідерів, можливо, навіть більшу, ніж ту, яку ми мали за бін Ладена", - заявив Рубіо.
Заява пролунала на тлі повідомлень про звільнення двох американців, які утримувалися талібами. За даними ЗМІ, одним із них був Райан Корбетт, ув'язнений з 2022 року. Ім'я другого звільненого американця - Вільям МакКенті.
Минулого тижня влада Афганістану підтвердила, що звільнення стало можливим внаслідок обміну на Хана Мохаммада - афганця, засудженого у США за звинуваченнями в контрабанді наркотиків та екстремізмі.
Нагадаємо, що днями відповідно до наказу президента США Дональда Трампа про заморозку програм для біженців були зупинені рейси до Штатів для майже 1660 афганців.
Серед них були й члени сімей американських військових.
Зауважимо також, що напередодні інавгурації Трамп пообіцяв швидке закриття переходів на кордоні для нелегальних мігрантів. Також він заявив, що планує "найбільшу депортацію" в історії США.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.