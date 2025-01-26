В Балтійському морі виявили судно, можливо, причетне до пошкодження кабелю, - ЗМІ

Національні збройні сили Латвії ідентифікували судно, яке може бути причетним до пошкодження підводного кабелю у Балтійському морі. На місце направили патрульний корабель.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi .

Також поліція поінформувала про подію союзників по НАТО, включно зі Швецією, і продовжують обмінюватись інформацією щодо інциденту.

Центр морських операцій Латвії провів аналіз руху суден у районі пошкодження кабелю і виявив ще два судна, які перебували за межами територіальних вод і ексклюзивної зони Латвії.

Нагадаємо, що уранці в неділю, 26 січня, у Балтійському морі між Латвією та Швецією було пошкоджено підводний оптоволоконний кабель "Латвійського державного радіотелевізійного центру" (LVRTC).

Пізніше у Литві зробили заяву.

Зауважимо, що у листопаді минулого року в Балтійському морі також було зафіксовано пошкодження підводних кабелів.

У цих діях було припущення участі Росії, однак тиждень тому стало відомо, що на думку розвідок США та Європи, пошкодження підводних кабелів були результатом морських аварій, а не російських диверсій.

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