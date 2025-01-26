Умовили йти на вибори. Лукашенко поскаржився, що йому немає заміни

Лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко заявив, що нібито не хотів йти на вибори, але його вмовили. Він поскаржився, що його немає заміни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Зеркало".

"Ми всі розуміємо, що я не вічний. Можу сказати - я не хотів йти на ці вибори", - стверджує Лукашенко.

За його словами, піти на так звані вибори президента його нібито вмовила голова Ради Національних зборів Білорусі Наталія Кочанова. Після чого Лукашенко нібито вирішив знову взяти участь у виборах.

"Скільки можна, я 30 років (при владі, - ред.). Чисто зовнішньо якось навіть непристойно, я вже себе не у своїй тарілці відчуваю, начебто нікого немає", - сказав білоруський диктатор.

Також на пресконференції у Лукашенка запитали, як голосування може бути вільним і чесним, враховуючи, що всі основні опозиціонери перебувають у в'язниці або втекли з країни.

"Хтось вибрав в'язницю, хтось вигнання. Ми ж нікого не виганяли з країни. І більше того, ми відкрили країну. Ми не злопам'ятні люди, ми не злобливі", - відповів він.

Лукашенко стверджує, що в Білорусі нікому не заважають висловлювати свою думку, але, за його словами, до в'язниці потрапляють люди, які порушили закон.