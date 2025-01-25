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Молдова не дозволить Росії використовувати її проти України, - Санду

Молдова, Субота 25 січня 2025 18:36
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Молдова не дозволить Росії використовувати її проти України, - Санду Фото: президент Молдови Мая Санду (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Росія намагається знову використати Придністров'я для дестабілізації Молдови. Однак країна готова захистити свою безпеку та співпрацювати з Україною для вирішення кризи.

Про це заявила президент Молдови Майя Санду на прес-конференції з президентом України Володимир Зеленський, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Санду наголосила, що Росія намагається спровокувати соціальний та економічний хаос, а також підвищити напруженість на річці Дністер, аби встановити проросійський уряд у Кишиневі.

Вона підкреслила, що кінцевою метою цих дій є зміцнення російської військової присутності в Придністров'ї та використання Молдови проти України.

"Будьте впевнені, Молдова дасть відсіч", - заявила Санду.

Вона запевнила, що країна залишатиметься надійним сусідом і непохитним прихильником України.

Санду також зазначила, що для уникнення енергетичної кризи, яка може призвести до нових загроз безпеці, Молдова та Україна працюватимуть разом з ЄС для захисту громадян на обох берегах Дністра від шантажу з боку Росії.

"Ми з Президентом Зеленським обговорили рішення, щоб ця енергетична криза не стала кризою безпеки. Молдова та Україна працюватимуть разом і з ЄС, щоб захистити людей на обох берегах Дністра від шантажу Росії", - наголосила вона.

Додатково, Санду підкреслила спільну відданість мирній реінтеграції Молдови, що передбачає виведення російських військ, незаконно розташованих на території країни.

Нагадаємо, що сьогодні до Києва прибула президент Молдови Майя Санду. Вона зазначила, що приїхала до України на запрошення президента Володимира Зеленського.

Зауважимо також, що з 1 січня Україна припинила транзит російського газу в Європу та Молдову. Це сильно вдарило по невизнаному Придністров'ю, окупованому Росією, який залежить від російського газу. Газ з РФ у Придністров'ї також випростовували для виробництва електроенергії на Молдовській ДРЕС, яка постачала електрику у Кишинів.

Раніше президент Зеленський заявив, що Україна готова допомогти Молдові з вирішенням енергокризи в Придністров'ї.

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Молдова Війна Росії проти України
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