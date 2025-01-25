Молдова не дозволить Росії використовувати її проти України, - Санду

Росія намагається знову використати Придністров'я для дестабілізації Молдови. Однак країна готова захистити свою безпеку та співпрацювати з Україною для вирішення кризи.

Про це заявила президент Молдови Майя Санду на прес-конференції з президентом України Володимир Зеленський, повідомляє кореспондент РБК-Україна .

Санду наголосила, що Росія намагається спровокувати соціальний та економічний хаос, а також підвищити напруженість на річці Дністер, аби встановити проросійський уряд у Кишиневі.

Вона підкреслила, що кінцевою метою цих дій є зміцнення російської військової присутності в Придністров'ї та використання Молдови проти України.

"Будьте впевнені, Молдова дасть відсіч", - заявила Санду.

Вона запевнила, що країна залишатиметься надійним сусідом і непохитним прихильником України.

Санду також зазначила, що для уникнення енергетичної кризи, яка може призвести до нових загроз безпеці, Молдова та Україна працюватимуть разом з ЄС для захисту громадян на обох берегах Дністра від шантажу з боку Росії.

"Ми з Президентом Зеленським обговорили рішення, щоб ця енергетична криза не стала кризою безпеки. Молдова та Україна працюватимуть разом і з ЄС, щоб захистити людей на обох берегах Дністра від шантажу Росії", - наголосила вона.

Додатково, Санду підкреслила спільну відданість мирній реінтеграції Молдови, що передбачає виведення російських військ, незаконно розташованих на території країни.