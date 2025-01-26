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Між Латвією та Швецією пошкоджено оптоволоконний кабель: що відомо

Неділя 26 січня 2025 16:38
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Між Латвією та Швецією пошкоджено оптоволоконний кабель: що відомо Фото: розслідування інциденту наразі триває (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Уранці в неділю, 26 січня, у Балтійському морі між Латвією та Швецією було пошкоджено підводний оптоволоконний кабель "Латвійського державного радіотелевізійного центру" (LVRTC). Ймовірно, через зовнішній вплив.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LSM.

У LVRTC пояснили, що система моніторингу передачі даних центру зафіксувала перебої в передачі даних на ділянці Вентспілс - Готланд. Проте "Латвійський державний радіотелевізійний центр" продовжує надавати послуги, використовуючи інші маршрути передачі даних.

"Наразі можлива затримка швидкості передачі даних, але здебільшого це не зачіпає кінцевих користувачів у Латвії", - пояснили в центрі.

У співпраці з іншими технологічними партнерами, LVRTC провела тестування роботи системи, а також вимірювання мережі за допомогою обладнання у Вентспілсі. Керівник відділу корпоративних комунікацій компанії, Вінета Спругейн, заявила, що кабель пошкоджено, ймовірно, зовнішніми впливами.

"Наразі є підстави вважати, що кабель істотно пошкоджений і що пошкодження спричинене зовнішніми впливами", - заявила вона.

Згідно з інформацією, доступною на даний момент LVRTC, торговці електронними комунікаціями, які досі використовували підводний оптоволоконний кабель для надання послуг, використовують інші маршрути передачі даних.

LVRTC продовжує переговори з компанією, яка технічно може забезпечити ремонт підводного кабелю. У центрі заявляють, що це іноземна компанія, яка має великий досвід виконання таких технологічно складних завдань.

Також повідомляється, що Військово-морський флот Національних збройних сил зв'язався із союзниками з НАТО, включно зі Швецією, щодо інциденту, і наразі відбувається постійний обмін інформацією.

"Військово-морський флот негайно направив патрульне судно для обстеження можливо постраждалого судна", - пише LSM.

Крім того, Центр морських операцій провів аналіз руху суден у районі обриву кабелю. У приблизному районі пошкодження підводної інфраструктури виявлено ще два кораблі, які перебували за межами територіального моря і виключної економічної зони Латвії. Розслідування обставин події триває.

Нагадаємо, що в листопаді 2024 року в Балтійському морі було зафіксовано пошкодження підводних кабелів.

У цих діях було припущення участі Росії, однак тиждень тому стало відомо, що на думку розвідок США та Європи, пошкодження підводних кабелів були результатом морських аварій, а не російських диверсій.

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