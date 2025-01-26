У Білорусі почалися так звані "вибори" президента

У Білорусі вранці, 26 січня, стартували так звані президентські "вибори", у яких знову бере участь самопроголошений президент Олександр Лукашенко. Дільниці для голосування відкрили по всій країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт "Беларусь сегодня".

Відомо, що загалом було утворено 5325 дільниць для голосування. Їх відкрили з 8:00 за місцевим часом і вони працюватимуть до 20:00.

Як інформує видання, на сайті ЦВК Білорусі працює сервіс із пошуку дільниці для голосування. Це означає, що вказавши необхідні дані, будь-який виборець може дізнатися, де розташована його дільниця для голосування. Водночас підкреслили, що кожен виборець має голосувати особисто, голосування інших осіб не допускається.

Голова ЦВК Ігор Карпенко заявив, що в країні під час "виборів" міжнародні спостерігачі нібито проводять моніторинг виборчого процесу в усіх регіонах. Найбільш "численна" місія спостерігачів - від СНД, друга за чисельністю місія - ШОС.

Крім того, стверджується, що присутні представники та керівники ЦВК країн СНД і далекого зарубіжжя. Також заявлено про наявність індивідуальних "експертів", які представляють нібито майже всі континенти (окрім Австралії) і 17 західноєвропейських країн.

Видання пише, що пресконференція голови ЦВК Ігоря Карпенка "Про попередні результати голосування на "виборах" президента Республіки Білорусь" запланована на 27 січня, з 2:30 до 3:00.

Того ж дня, у понеділок, 27 січня, об 11:00, пройде підсумкова пресконференція ЦВК "Про попередні підсумки "виборів" президента Республіки Білорусь".

Видання додало, що з 21 по 25 січня в Білорусі проходило так зване дострокове "голосування". У ньому нібито взяли участь 41,81% громадян, занесених до списків для "голосування".