Зеленський відправив командувача Сухопутних військ керувати ОСУВ "Хортиця"

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його вечірнє звернення .

"І це допоможе поєднувати бойову роботу армії з правильною підготовкою бригад. Саме фронтові потреби мають визначати стандарти комплектування й тренування бригад", - резюмував голова держави.

"Доручив сьогодні посилити командний склад наших військ на Донеччині - генерал-майор Михайло Драпатий направлений для керівництва оперативно-стратегічним угрупованням військ "Хортиця". Це найжорстокіші напрямки боїв", - заявив президент.

Бої в Донецькій області

Нагадаємо, сьогодні ввечері російські ЗМІ розтиражували новину про те, що нібито російська армія захопила Велику Новосілку в Донецькій області.

Однак речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов заперечив втрату населеного пункту. За його словами, бій ще триває і там є українські війська та позиції. Ба більше, він зазначив, що ЗСУ не перебувають в оточенні, оскільки цього вдалося уникнути.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що станом на 16:00, 26 січня, на фронті було зафіксовано 99 бойових зіткнень. Найінтенсивніші бої тривали на Краматорському, Османському та Покровському напрямках. На останньому ворог намагався здійснити 38 атак, 30 з яких ЗСУ на той момент відбили.

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