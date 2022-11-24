Ракетний обстріл України та пакет військової допомоги від США: новини за 23 листопада

Війна Росії проти України: останні новини

РФ завдала чергового ракетного удару по Україні

Сьогодні 23 листопада Росія завдала чергової серії ударів по українській критичній інфраструктурі. Є загиблі, у багатьох регіонах України відсутнє світло та водопостачання.

Внаслідок обстрілу столиці є троє загиблих, у тому числі 17-річна дівчина, та 11 поранених. Вибухи трапилися у кількох районах міста, є кілька влучень по критичній інфраструктурі.

За словами мера Віталія Кличка, загалом по місту випустили 31 ракету, 21 з них збили.

Є кілька влучань по об'єктах інфраструктури, також обстріляно багатоповерхівку у Вишгороді та приватний сектор у Чабанах під Києвом, повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба. Четверо осіб загинули, повідомив радник голови МВС Антон Геращенко, понад двадцять постраждали, вісім - у тяжкому стані.

Область повністю залишилася без електрики, частково без тепла та води.

США виділять Україні 400 мільйонів доларів військової допомоги

Президент США Джо Байден доручив голові Держдепу Ентоні Блінкену направити до 400 мільйонів доларів на військову підтримку України.

"Я доручаю державному секретареві направити до 400 мільйонів доларів в оборонних статтях та послугах міністерства оборони, військової освіти та підготовки для надання допомоги Україні", - написав Байден.

Повідомляється, що додаткові 400 мільйонів доларів включатимуть озброєння, боєприпаси та засоби ППО з американських запасів.

Україна повернула з російського полону ще 35 військових і одного цивільного

Сьогодні між Україною та РФ відбувся черговий обмін полоненими. З російського полону додому повернулися 36 українських громадян.

"Провели черговий обмін полоненими. Повернули додому 36 наших людей - одного цивільного і 35 військових. Серед звільнених - хлопці, які захищали Маріуполь, були на "Азовсталі", а також нацгвардійці, що були взяті у полон на ЧАЕС у перші дні вторгнення", - розповів керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

СБУ знайшла мільйони готівки та "сумнівних" росіян у церквах МП

Служба безпеки України під час обшуків у церквах Московського патріархату знайшла проросійську літературу, мільйони готівки та "сумнівних" громадян РФ.

Перевірки проводилися на територіях Свято-Успенської Києво-Печерської лаври у Києві, Корецького Свято-Троїцького монастиря та у приміщеннях Сарненсько-Поліської єпархії УПЦ у Рівненській області.

Європарламент схвалив резолюцію щодо визнання Росії спонсором тероризму

Європарламент проголосував за резолюцію про оголошення Росії державою-спонсором тероризму та державою, яка застосовує засоби тероризму. Резолюцію підтримали 494 депутати, 58 проти, 44 утрималися.

Як зазначається в документі, "навмисні напади та звірства, скоєні російськими військами та їх маріонетками щодо мирних жителів в Україні, руйнування громадянської інфраструктури та інші серйозні порушення міжнародного та гуманітарного права прирівнюються до актів терору та є воєнними злочинами".

Європарламент закликає ЄС ще більше ізолювати Росію на міжнародному рівні, зокрема, коли йдеться про членство Росії в міжнародних організаціях та органах, таких як Рада Безпеки ООН.

Зеленський підписав закон про держбюджет на 2023 рік

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про державний бюджет на 2023 рік. Половина коштів піде на національну безпеку та оборону.

Очікується, що номінальний валовий внутрішній продукт України у 2023 році становитиме 6 трлн 279,3 млрд гривень. Реальний ВВП зросте на 3,2% після падіння на 32,0% у 2022 році.

Зростання споживчих цін у 2023 році очікується на рівні 28,0% після інфляції у 29,3% у 2022 році (грудень до грудня).

Таким чином, за два роки гривня втратить приблизно дві третини вартості.

Україна домовилася про нову моніторингову програму МВФ

Україна та Міжнародний валютний фонд (МВФ) на рівні експертів домовилися про запуск нової Моніторингової програми з залученням Ради директорів.

Повідомляється, що ці домовленості підлягають схваленню керівництвом МВФ. Найближчими тижнями очікується відповідне обговорення на засіданні Ради виконавчих директорів.

Мета нової моніторингової програми - забезпечити якір для макроекономічної політики та активізувати донорську підтримку України. Виконання умов цієї програми відкриє шлях до повноцінної програми з фінансуванням.

Українська сторона подавала запит на чотиримісячну Моніторингову програму з залученням Ради директорів.

Зеленський вимагає терміново скликати Радбез ООН через російські удари

Президент України Володимир Зеленський доручив направити запит про скликання Ради безпеки ООН у зв'язку з масштабними російськими ударами 23 листопада.

"Доручив послу України в ООН звернутися з запитом про невідкладне скликання Ради безпеки ООН після сьогоднішніх російських ракетних обстрілів. Вбивство цивільного населення, знищення критичної інфраструктури - це тероризм, і Україна й надалі вимагатиме від світу рішучої реакції на ці злочини", - зазначив він.

Число загиблих при ракетних ударах по Україні досягло 10

Внаслідок російських ракетних ударів по Україні 23 листопада загинули щонайменше 10 людей.

"Росія продовжує завдавати масованих ракетних ударів по мирному населенню всієї України. Сьогодні є три влучання в багатоповерхові будинки. На жаль, 10 людей загинули. Лише з 10 жовтня і по 23 листопада росіяни здійснили майже 600 ракетних атак по нашій території", - зазначив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.