Міста без світла та без води: що відбувається в Україні після ракетного обстрілу

Сьогодні 23 листопада Росія завдала чергової серії ударів по українській критичній інфраструктурі. Є загиблі, у багатьох регіонах України відсутнє світло та водопостачання.

Що відомо про обстріли, постраждалі та руйнування, розповідає РБК-Україна .

Київ

Внаслідок обстрілу столиці є троє загиблих, у тому числі 17-річна дівчина, та 11 поранених. Вибухи трапилися у кількох районах міста, є кілька влучень по критичній інфраструктурі.

За словами мера Віталія Кличка, загалом по місту випустили 31 ракету, 21 з них збили.

Почалися екстрені відключення електрики, метро на деякий час обмежувало роботу та функціонувало як укриття, але вже повернулося до звичайного графіка. Через обстріл у всьому Києві немає води. Тривають відновлювальні роботи, але жителів міста закликають запастися водою.

Київська область

Є кілька влучань по об'єктах інфраструктури, також обстріляно багатоповерхівку у Вишгороді та приватний сектор у Чабанах під Києвом, повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба. Четверо осіб загинули, повідомив радник голови МВС Антон Геращенко, понад двадцять постраждали, вісім - у тяжкому стані.

Область повністю залишилася без електрики, частково без тепла та води.

Львівська область

Внаслідок влучання по електропідстанції в області без світла залишилися Яворівський, Червоноградський та Львівський райони області - загалом півтора мільйона осіб.

По території Львова ракетних ударів немає, але є проблеми з електрикою, не працюють 70% світлофорів, обмежено подачу води та тепла.

Харківська область

Влучань по критичній інфраструктурі Харківщини немає, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов. Тим не менш, у Харкові та по всій області застосовуються аварійні відключення електрики.

З харківського метро евакуйовано всіх пасажирів.

Житомирська область

Пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури, область залишилася без електрики, повідомив голова ОВА Віталій Бунечко.

Вінницька область

У Вінниці та області відсутня електрика, призупинено роботу електротранспорту, обласний центр залишився без води.

Кіровоградська область

Є влучання по енергетичному об'єкту в області, електропостачання відсутнє.

Хмельницька область

На більшій частині території області, крім Теофіполя, Волочиська, Білогір'я та Полонного, відсутня електрика. Частина Хмельницького залишилася без води.

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Без світла також залишилися Чернігівська, Одеська, Дніпропетровська та низка інших областей, повідомили глави місцевих військових адміністрацій. В Одесі та на Дніпропетровщині також перебої з водою.

Крім того, через ракетні обстріли та падіння напруги в системі було повністю відключено всі енергоблоки Рівненської, Южноукраїнської та Хмельницької АЕС. Захоплена окупантами Запорізька АЕС у повному блекауті, живлення станції походить від електрогенераторів. При цьому на всіх АЕС немає перевищення радіаційної норми.