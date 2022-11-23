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У Київській області не буде світла добу: жителям дали поради

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Київська область, Середа 23 листопада 2022 16:08
У Київській області не буде світла добу: жителям дали поради Фото: у Київській області не буде світла добу: жителям дали поради (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Київській області буде відсутня електроенергія протягом доби у зв'язку з масованим обстрілом росіян. Окрім того, вводиться обмеження на водопостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Ірпеня Олександра Маркушина.

"На жаль, через масовий обстріл критичної інфраструктури України Росією, за інформацією від наших енергетиків, електроенергії на Київщині, а також в Ірпені й наших селах не буде протягом доби", - написав він.

Окрім того, через відсутність електроенергії в Ірпені вводяться обмеження й на водопостачання. Так, сьогодні вода буде до 22:00, а завтра - з 7:00 до 11:00 та з 17:00 до 22:00.

Маркушин порадив жителям піти до пунктів обігріву, зарядити телефони та павербанки.

Перелік пунктів обігріву в Ірпені - за посиланням.

Мер Броварів Ігор Сапожко також повідомив, що подача води у місті буде проводитися до 21:00. Завтра воду надаватимуть з 5:00 до 10:00.

Пункти незламності та перелік бюветів у Броварах - за посиланням.

Нагадаємо, сьогодні Росія влаштувала черговий масований обстріл України.

У всіх регіонах Україні ввели аварійні відключення.

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Київська область Електроенергія відключеня світла
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