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Зеленський вимагає терміново скликати Радбез ООН через російські удари

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Київ, Середа 23 листопада 2022 19:15
Зеленський вимагає терміново скликати Радбез ООН через російські удари Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

Президент України Володимир Зеленський доручив направити запит про скликання Ради безпеки ООН у зв'язку з масштабними російськими ударами 23 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter .

"Доручив послу України в ООН звернутися з запитом про невідкладне скликання Ради безпеки ООН після сьогоднішніх російських ракетних обстрілів. Вбивство цивільного населення, знищення критичної інфраструктури - це тероризм, і Україна й надалі вимагатиме від світу рішучої реакції на ці злочини", - зазначив він.

Оновлено від 19:20

Як пишуть російські ЗМІ з посиланням на заступника постпреда Росії при ООН Дмитра Полянського, засідання по Україні заплановано на 23:00 за київським часом. Заявлено включення президента Володимира Зеленського.

Оновлено від 20:20

Речник МЗС України Олег Ніколенко підтвердив РБК-Україна, що Рада безпеки ООН о 23:00 проведе засідання.

"Сьогодні о 23:00 на вимогу української сторони Радбез ООН невідкладно розгляне питання ракетного тероризму РФ проти України. Російський режим має бути притягнутий до найсуворішої міжнародної відповідальності за злочини проти українців", - відзначив він.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що сьогоднішніми ракетними ударами Росія вкотре довела, що є країною-спонсором тероризму.

Внаслідок масованих ударів багато регіонів залишилися без світла. Детальніше читайте у матеріалі РБК-Україна. Також відомо про загибель щонайменше шести осіб.

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