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Україна може отримати західні танки від країн-партнерів, - депутат Чернєв

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Середа 23 листопада 2022 12:07
Україна може отримати західні танки від країн-партнерів, - депутат Чернєв Фото: Україна може отримати західні танки від країн-партнерів (wikipedia)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Збройні сили України можуть отримати танки від США, Німеччини та Іспанії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову постійної делегації Верховної Ради в парламентській асамблеї НАТО Єгора Чернєва.

"В України з'явився шанс отримати, нарешті, західні танки", - написав він.

За його словами, під час зустрічей з делегаціями країн НАТО на Парламентській асамблеї одним із завдань України було усунути перешкоди, які досі блокували виділення важкої бронетехніки.

"Не можу поки що вдаватися у подробиці того замкненого кола, яке ми мусили розірвати, але, схоже, нам вдалося знайти вихід. Механізм ми погодили з усіма делегаціями ключових для нас постачальників танків - Німеччини, Іспанії та, найголовніше, - США", - написав Чернєв.

Він додав, що після повернення делегацій додому процес має бути запущений. Зокрема, у Штатах цим займеться ціла група конгресменів обох партій.

Нагадаємо, раніше Пентагон оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на 400 млн доларів, який включає танки Т-72.

Представниця Міноборони США Сабріна Сінгх уточнила, що Штати оплачують ремонт і модернізацію 45 чеських танків, ще за 45 танків заплатять Нідерланди. Частина танків надійде до України до кінця грудня, решта - у 2023 році.

До того ж, Україна сподівається на прямі постачання танків Leopard 2 з Німеччини.

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