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Росіяни готуються до оборони: в ГУР розповіли про ситуацію на Кримському півострові

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Середа 23 листопада 2022 12:34
Росіяни готуються до оборони: в ГУР розповіли про ситуацію на Кримському півострові Фото: російські військові (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Згідно з даними розвідки, російські військові готуються до активної оборони Кримського півострова. Також створюють позиційні райони на півночі Джанкойського району.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

За словами представника ГУР Андрія Черняка, наразі розвідка не фіксує евакуації росіян із півночі Кримського півострова.

"Однак ми бачимо, що вони активно готуються до оборони. Створюють оборонну смугу як на лівому березі Дніпра у Херсонській області, так і на адміністративному кордоні з Кримом, на півночі півострова. Зокрема, будують два позиційні райони в північній частині Джанкойського району. Для них це дуже важливо, адже у результаті контрнаступу українських сил північ Криму буде зоною ураження ЗСУ", - пояснив Черняк.

Також представник ГУР зауважив, що більшість росіян, які тікають із Херсонської області й Запоріжжя - намагаються одразу потрапити на територію Росії, а не Криму, оскільки розуміють, що півострів повернеться до України.

Черняк додав, що окупанти намагаються тримати власні кораблі Чорноморського флоту й військову техніку під постійним покриттям ППО, сподіваючись, що це хоч якось "зможе врятувати їх від паління у заборонених місцях та недотримання правил безпеки".

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, згідно з даними британської розвідки, російські військові стають більш вразливими у районі Сватового Луганської області.

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