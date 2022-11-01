ua ru
Вт, 01 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Як обстріли енергетичної інфраструктури вплинуть на економіку України: прогноз уряду

Новость на русском →
Україна, Вівторок 01 листопада 2022 10:21
Як обстріли енергетичної інфраструктури вплинуть на економіку України: прогноз уряду Фото: обстріли енергетичної інфраструктури тимчасово вплинуть на економіку (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів уточнив очікувані макроекономічні показники на 2022 рік, які є базою для розрахунку прогнозу на 2023 рік. У проекті державного бюджету на 2023 рік до другого читання враховані останні обстріли енергетичної інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пояснювальну записку до проекту держбюджету (№8000).

З огляду на негативний вплив на економіку обстрілів, у IV кварталі поточного року прогноз враховує погіршання темпів падіння реального ВВП до 37%.

"За оцінками Міністерства економіки України руйнування енергетичної інфраструктури матиме обмежений та тимчасовий вплив на ВВП, що підтверджується статистикою швидкого відновлення виробництва та споживання електроенергії після ударів 10-11 жовтня, а також пояснюється зміною структури ВВП на користь менш енергоємних галузей", - йдеться в документі.

У підсумку річний прогноз падіння реального ВВП у 2022 році було скориговано до 32% проти 33,2% у попередньому прогнозі.

Прогноз реального зростання ВВП у 2023 році було скориговано з огляду на більш консервативні припущення (порівняно з попереднім прогнозом) щодо темпів відновлення ВВП у ІІ півріччі, із урахуванням збереження високих безпекових ризиків, а також ризиків продовження атак на об’єкти енергетичної системи України та інші об’єкти критичної інфраструктури України", - йдеться в документі.

Так, прогноз реального зростання ВВП було зменшено з 4,6% до 3,2%.

Як обстріли енергетичної інфраструктури вплинуть на економіку України: прогноз уряду

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) прогнозує падіння валового внутрішнього продукту (ВВП) України у 2022 році на 31,5%. У 2023 році економіка зросте на 4,0%, у 2024 році - на 5,2%.

Читайте РБК-Україна в Google News
Держбюджет Кабінет Міністрів України
NEWS
Що буде із зарплатами українців: прогноз уряду на 2023 рік
Що буде із зарплатами українців: прогноз уряду на 2023 рік
DAILY
Західний фронт. Чи вистачить терпіння США та Британії до перемоги України у війні
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Західний фронт. Чи вистачить терпіння США та Британії до перемоги України у війні