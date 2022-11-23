США виділять Україні 400 мільйонів доларів військової допомоги
Президент США Джо Байден доручив голові держдепа Ентоні Блінкену направити до 400 мільйонів доларів на військову підтримку України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Білий Дім.
"Я доручаю державному секретареві направити до 400 мільйонів доларів в оборонних статтях та послугах міністерства оборони, військової освіти та підготовки для надання допомоги Україні", - написав Байден.
Повідомляється, що додаткові 400 мільйонів доларів включатимуть озброєння, боєприпаси та засоби ППО з американських запасів.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Сполучені Штати виділили Україні новий пакет фінансової підтримки бюджету у розмірі 4,5 млрд доларів.
Також раніше ми писали, що Європейська комісія 22 листопада надає уряду України ще 2,5 млрд євро макрофінансової допомоги.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.