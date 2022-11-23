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США виділять Україні 400 мільйонів доларів військової допомоги

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США, Середа 23 листопада 2022 17:43
США виділять Україні 400 мільйонів доларів військової допомоги Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Президент США Джо Байден доручив голові держдепа Ентоні Блінкену направити до 400 мільйонів доларів на військову підтримку України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Білий Дім.

"Я доручаю державному секретареві направити до 400 мільйонів доларів в оборонних статтях та послугах міністерства оборони, військової освіти та підготовки для надання допомоги Україні", - написав Байден.

Повідомляється, що додаткові 400 мільйонів доларів включатимуть озброєння, боєприпаси та засоби ППО з американських запасів.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Сполучені Штати виділили Україні новий пакет фінансової підтримки бюджету у розмірі 4,5 млрд доларів.

Також раніше ми писали, що Європейська комісія 22 листопада надає уряду України ще 2,5 млрд євро макрофінансової допомоги.

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