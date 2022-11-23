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Україна домовилася про нову моніторингову програму МВФ: що відомо

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Вашингтон, Середа 23 листопада 2022 18:30
Україна домовилася про нову моніторингову програму МВФ: що відомо Фото: МВФ готує ще одну моніторингову програму для України (GettyImages)
Автор: Олександр Мороз

Україна та Міжнародний валютний фонд (МВФ) на рівні експертів домовилися про запуск нової Моніторингової програми з залученням Ради директорів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт МВФ.

Повідомляється, що ці домовленості підлягають схваленню керівництвом МВФ. Найближчими тижнями очікується відповідне обговорення на засіданні Ради виконавчих директорів.

Мета нової моніторингової програми - забезпечити якір для макроекономічної політики та активізувати донорську підтримку України. Виконання умов цієї програми відкриє шлях до повноцінної програми з фінансуванням.

Українська сторона подавала запит на чотиримісячну Моніторингову програму з залученням Ради директорів.

Нагадаємо, раніше заступник голови Національного банку Сергій Ніколайчук в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що у НБУ розраховують на повноцінну програму розширеного фінансування з МВФ у 2023 році.

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