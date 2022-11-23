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З'явилася реакція Залужного на сьогоднішній ракетний обстріл України

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Середа 23 листопада 2022 19:22
З'явилася реакція Залужного на сьогоднішній ракетний обстріл України Фото: Валерій Залужний, головнокомандувач ЗСУ (facebook com vzaluznyj)
Автор: Дмитро Левицький

Росія, будучи неспроможною здолати ЗСУ, веде війну проти цивільного населення України.

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

"Сьогодні країна-терорист завдала масованого ракетного удару по об’єктам критичної інфраструктури нашої держави. Будучи неспроможним здолати Збройні cили України, противник веде війну з мирними громадянами, теплоелектростанціями, лікувальними закладами і навіть немовлятами", - заявив Залужний.

За його словами, сьогодні росіяни випустили по Україні 67 крилатих ракет повітряного і морського базування. Українські військові збили 51 крилату ракету, а також 5 дронів-камікадзе типу "Ланцет".

"Дякую військовослужбовцям, чий професіоналізм рятує життя. Ви є взірцем для всього світу. Те, що ви робите в умовах постійної нестачі озброєння, техніки, боєприпасів, - на межі можливого", - сказав він, подякувавши також і партнерам, які дають Україні системи ППО.

Нагадаємо, сьогодні російські окупанти знову завдали масованого ракетного удару по Україні, залишивши цілі області без світла та води.

Після цього президент України Володимир Зеленський заявив про скликання Радбезу ООН.

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Валерій Залужний Війна Росії проти України ракетный удар
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