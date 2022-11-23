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Україна повернула з російського полону ще 35 військових і одного цивільного

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Україна, Середа 23 листопада 2022 16:47
Україна повернула з російського полону ще 35 військових і одного цивільного Фото: Україна повернула з полону ще 35 військових (t.me/ermaka2022)
Автор: Дмитро Левицький

Сьогодні між Україною та РФ відбувся черговий обмін полоненими. З російського полону додому повернулися 36 українських громадян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

"Провели черговий обмін полоненими. Повернули додому 36 наших людей - одного цивільного і 35 військових. Серед звільнених - хлопці, які захищали Маріуполь, були на "Азовсталі", а також нацгвардійці, що були взяті у полон на ЧАЕС у перші дні вторгнення", - розповів Єрмак.

Кого повернули з полону:

  • 22 нацгвардійців;
  • 8 прикордонників;
  • 4 бійців ВМС;
  • одного бійця ЗСУ;
  • одного цивільного.

"У звільненого цивільного, на жаль, була ампутована нога", - додав керівник ОП.

Нагадаємо, перша інформація про можливий обмін полоненими з'явилася від терористів так званої "ДНР". Вони повідомляли про обмін полоненими з Україною за формулою 35 на 35.

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Андрій Єрмак Обмін полоненими Вторгнення Росії до України
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