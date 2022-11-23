Україна повернула з російського полону ще 35 військових і одного цивільного

Сьогодні між Україною та РФ відбувся черговий обмін полоненими. З російського полону додому повернулися 36 українських громадян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака .

"Провели черговий обмін полоненими. Повернули додому 36 наших людей - одного цивільного і 35 військових. Серед звільнених - хлопці, які захищали Маріуполь, були на "Азовсталі", а також нацгвардійці, що були взяті у полон на ЧАЕС у перші дні вторгнення", - розповів Єрмак.

Кого повернули з полону:

22 нацгвардійців;

8 прикордонників;

4 бійців ВМС;

одного бійця ЗСУ;

одного цивільного.

"У звільненого цивільного, на жаль, була ампутована нога", - додав керівник ОП.