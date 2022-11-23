Україна повернула з російського полону ще 35 військових і одного цивільного
Сьогодні між Україною та РФ відбувся черговий обмін полоненими. З російського полону додому повернулися 36 українських громадян.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака.
"Провели черговий обмін полоненими. Повернули додому 36 наших людей - одного цивільного і 35 військових. Серед звільнених - хлопці, які захищали Маріуполь, були на "Азовсталі", а також нацгвардійці, що були взяті у полон на ЧАЕС у перші дні вторгнення", - розповів Єрмак.
Кого повернули з полону:
- 22 нацгвардійців;
- 8 прикордонників;
- 4 бійців ВМС;
- одного бійця ЗСУ;
- одного цивільного.
"У звільненого цивільного, на жаль, була ампутована нога", - додав керівник ОП.
Нагадаємо, перша інформація про можливий обмін полоненими з'явилася від терористів так званої "ДНР". Вони повідомляли про обмін полоненими з Україною за формулою 35 на 35.
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