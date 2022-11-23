Відступати не плануємо: в ЗСУ розповіли про ситуацію на Авдіївському і Бахмутському напрямках

ЗСУ вибудували потужну оборону, яку ворог вже місяцями не може прорвати. Головний кістяк росіян на Авдіївському і Бахмутському напрямках було знищено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова спікера Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Як пояснив Череватий, ЗСУ не мають наміру відступати. Відступ, є крайнім засобом, який застосовується виключно для уникнення великих втрат, як це було, наприклад, під Сєвєродонецьком або ж Лисичанском.

"Головний наш план на цьому Авдіївському і Бахмутському напрямках - максимально вимотати противника, що ми щодня успішно робимо, нанести йому непоправні втрати і це теж робиться щодня. Значний кістяк професійних збройних сил Росії можна сказати вже винищений", - заявив Череватий.

Спікер Східного угрупування ЗСУ додав, що наразі Росія поновлює позиції мобілізованими кадрами. Минулої доби останні прибули до Донецької області, ще 3 тисячі були відправлені до населеного пункту Ялта. Увесь цей процес відслідковується нашими воїнами.

"Вся практика останніх місяців показує, що в плані нанесення шкоди, знищення ворога у нас неймовірна перевага над ним. Ми набагато технологічніше працюємо, використовуємо нову техніку і технології", - зауважив Череватий.