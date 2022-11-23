ua ru
Ср, 23 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Відступати не плануємо: в ЗСУ розповіли про ситуацію на Авдіївському і Бахмутському напрямках

Новость на русском →
Середа 23 листопада 2022 13:22
Відступати не плануємо: в ЗСУ розповіли про ситуацію на Авдіївському і Бахмутському напрямках Фото: українські військові (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

ЗСУ вибудували потужну оборону, яку ворог вже місяцями не може прорвати. Головний кістяк росіян на Авдіївському і Бахмутському напрямках було знищено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова спікера Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Як пояснив Череватий, ЗСУ не мають наміру відступати. Відступ, є крайнім засобом, який застосовується виключно для уникнення великих втрат, як це було, наприклад, під Сєвєродонецьком або ж Лисичанском.

"Головний наш план на цьому Авдіївському і Бахмутському напрямках - максимально вимотати противника, що ми щодня успішно робимо, нанести йому непоправні втрати і це теж робиться щодня. Значний кістяк професійних збройних сил Росії можна сказати вже винищений", - заявив Череватий.

Спікер Східного угрупування ЗСУ додав, що наразі Росія поновлює позиції мобілізованими кадрами. Минулої доби останні прибули до Донецької області, ще 3 тисячі були відправлені до населеного пункту Ялта. Увесь цей процес відслідковується нашими воїнами.

"Вся практика останніх місяців показує, що в плані нанесення шкоди, знищення ворога у нас неймовірна перевага над ним. Ми набагато технологічніше працюємо, використовуємо нову техніку і технології", - зауважив Череватий.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, згідно з даними розвідки, росіяни готуються до активної оборони на Кримському півострові.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Російська Федерація
NEWS
Батареї та генератори. Скільки може працювати мобільний зв'язок без світла
Батареї та генератори. Скільки може працювати мобільний зв'язок без світла
DAILY
Як живе Миколаїв без води, але з вірою у перемогу. Репортаж зі "сталевого міста"
Юлія Акимова, Віталій Носач Як живе Миколаїв без води, але з вірою у перемогу. Репортаж зі "сталевого міста"