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Більшість збили. На Київ летіла 31 ракета, - Кличко

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Київ, Середа 23 листопада 2022 16:55
Більшість збили. На Київ летіла 31 ракета, - Кличко Ілюстративне фото: на Київ летіла 31 ракета (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У середу, 23 листопада, російські окупанти випустили по Києву 31 ракету, сили протиповітряної оборони збили більшість.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Києва Віталія Кличка в ефірі телеканалу "Київ".

"За інформацією військових, на Київ летіла 31 ракета, 21 ракета була збита. Кілька втручань в об'єкти критичної інфраструктури. Наразі частина міста знеструмлена. Відсутнє водопостачання, працівники "Київводоканалу" та "Київенерго" працюють, щоб відновити", - заявив Кличко.

Також міський голова зазначив, що внаслідок ворожої атаки 11 людей зазнали поранень, у тому числі одна дитина. Щодо загиблих інформація поки що відсутня.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Києві 23 листопада під час повітряної тривоги пролунали вибухи. За даними КМДА, є потрапляння до одного з об'єктів інфраструктури столиці. Також вибухи пролунали у різних районах столиці.

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