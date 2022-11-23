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Число загиблих при ракетних ударах по Україні досягло 10

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Київ, Середа 23 листопада 2022 22:22
Число загиблих при ракетних ударах по Україні досягло 10 Фото: міністр внутрішніх справ Денис Монастирський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Внаслідок російських ракетних ударів по Україні 23 листопада загинули щонайменше 10 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського.

"Росія продовжує завдавати масованих ракетних ударів по мирному населенню всієї України. Сьогодні є три влучання в багатоповерхові будинки. На жаль, 10 людей загинули. Лише з 10 жовтня і по 23 листопада росіяни здійснили майже 600 ракетних атак по нашій території", - зазначив він. .

В ефірі телемарафону міністр повідомив, що на даний момент відомо про близько 50 поранених, і це число ще може зрости протягом сьогоднішньої ночі і завтрашнього дня.

Нагадаємо, докладніше про наслідки сьогоднішніх ударів читайте у матеріалі "Міста без світла і без води: що відбувається в Україні після ракетних обстрілів" .

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