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Токаєв закликав до пошуку мирних шляхів вирішення конфлікту навколо України

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Казахстан, Середа 23 листопада 2022 19:42
Токаєв закликав до пошуку мирних шляхів вирішення конфлікту навколо України Фото: президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив про необхідність докласти спільних зусиль для пошуку "формули миру" між Росією та Україною, виступаючи на саміті Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) у Єревані 23 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт президента Республіки Казахстан.

"Щодо України, вважаю, що настав час спільного колективного пошуку "формули миру". Будь-яка війна завершується мирними переговорами. Потрібно використати будь-який шанс для досягнення хоча б перемир'я. Стамбульський раунд переговорів дав надію на це, але угода через різні причини була "підірвана", - заявив Токаєв.

Він також зазначив, що не можна допустити того, щоб "братські російський та український народи" розійшлися на десятки-сотні років із взаємними образами один до одного.

Нагадаємо, діючий лідер Казахстану Касим-Жомарт Токаєв переміг у президентських виборах. Він набрав понад 80% голосів.

Також раніше ми писали про те, що вірменська опозиційна партія "Національно-демократичний полюс" провела протести в Єревані напередодні саміту ОДКБ та візиту президента РФ Володимира Путіна.

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