Європарламент схвалив резолюцію щодо визнання Росії спонсором тероризму

Європарламент проголосував за резолюцію про оголошення Росії державою-спонсором тероризму та державою, яка застосовує засоби тероризму. Резолюцію підтримали 494 депутати, 58 проти, 44 утрималися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт парламенту .

Як зазначається в документі, "навмисні напади та звірства, скоєні російськими військами та їх маріонетками щодо мирних жителів в Україні, руйнування громадянської інфраструктури та інші серйозні порушення міжнародного та гуманітарного права прирівнюються до актів терору та є військовими злочинами".

Європарламент закликає ЄС ще більше ізолювати Росію на міжнародному рівні, зокрема, коли йдеться про членство Росії в міжнародних організаціях та органах, таких як Рада Безпеки ООН.

"Депутати Європарламенту також хочуть, щоб дипломатичні відносини з Росією були скорочені, контакти ЄС з офіційними російськими представниками були зведені до абсолютного мінімуму, а пов'язані з Росією державні установи в ЄС, які розповсюджують пропаганду по всьому світу, були закриті та заборонені", - наголошується в резолюції.

На тлі ескалації терористичних актів Кремля проти мирних жителів України резолюція також закликає країни-члени ЄС у Раді якнайшвидше завершити роботу над дев'ятим пакетом санкцій проти Москви.

Оскільки зараз ЄС не може офіційно вказувати держави як спонсорів тероризму, Європарламент закликає ЄС та його держави-члени створити належну правову базу та розглянути можливість включення Росії до такого списку. "Це спричинить низку суттєвих обмежувальних заходів проти Москви і матиме серйозні обмежувальні наслідки для відносин ЄС з Росією", - йдеться у повідомленні.

Депутати Європарламенту закликають включити до списку терористичних російську "Групу Вагнера", 141-й спеціальний моторизований полк, також відомий як "кадировці", та інші озброєні групи, що фінансуються Росією.

Реакція України

Рішення вже вітали президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Росія має бути ізольована на всіх рівнях і притягнута до відповідальності, щоб покласти край своїй давній політиці тероризму в Україні та в усьому світі", - написав Зеленський у Twitter.

Шмигаль подякував європарламентарям за це рішення. "Росія, яка цілеспрямовано атакує мирне населення та цивільну інфраструктуру, повинна бути зупинена та повністю ізольована", - додав він.