Ракетный обстрел Украины и пакет военной помощи от США: новости за 23 ноября

Война России против Украины: последние новости

РФ нанесла очередной ракетный удар по Украине

Сегодня 23 ноября Россия нанесла очередную серию ударов по украинской критической инфраструктуре. Есть погибшие, во многих регионах Украины нет света и водоснабжения.

В результате обстрела столицы трое погибших, в том числе 17-летняя девушка, и 11 раненых. Взрывы произошли в нескольких районах города, есть несколько попаданий по критической инфраструктуре.

По словам мэра Виталия Кличко, всего по городу выпустили 31 ракету, 21 из них сбили.

Есть несколько попаданий по объектам инфраструктуры, также обстреляна многоэтажка в Вышгороде и частный сектор в Чабанах под Киевом, сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба. Четверо человек погибли, сообщил советник главы МВД Антон Геращенко, более двадцати пострадали, восемь - в тяжелом состоянии.

Область полностью осталась без электричества, частично без тепла и воды.

США выделят Украине 400 миллионов долларов военной помощи

Президент США Джо Байден поручил главе Госдепа Энтони Блинкену направить до 400 миллионов долларов на военную поддержку Украины.

"Я поручаю государственному секретарю направить до 400 миллионов долларов в оборонных статьях и услугах министерства обороны, военного образования и подготовки к оказанию помощи Украине", - написал Байден.

Сообщается, что дополнительные 400 миллионов долларов будут включать вооружения, боеприпасы и ПВО из американских запасов.

Украина вернула из российского плена еще 35 военных и одного гражданского

Сегодня между Украиной и РФ состоялся очередной обмен пленными. Из российского плена домой вернулись 36 украинских граждан.

"Провели очередной обмен пленными. Вернули домой 36 наших людей - одного гражданского и 35 военных. Среди уволенных - ребята, защищавшие Мариуполь, были на "Азовстале", а также нацгвардейцы, взятые в плен на ЧАЭС в первые дни вторжения", - рассказал руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

СБУ нашла миллионы наличных и "сомнительных" россиян в церквях МП

Служба безопасности Украины во время обысков в церквях Московского патриархата нашла пророссийскую литературу, миллионы наличных и "сомнительных" граждан РФ.

Проверки проводились на территориях Свято-Успенской Киево-Печерской лавры в Киеве, Корецкого Свято-Троицкого монастыря и в помещениях Сарненско-Полесской епархии УПЦ в Ровенской области.

Европарламент одобрил резолюцию о признании России спонсором терроризма

Европарламент проголосовал за резолюцию об объявлении России государством-спонсором терроризма и государством, применяющим средства терроризма. Резолюцию поддержали 494 депутата, 58 против, 44 воздержались.

Как отмечается в документе, "преднамеренные нападения и зверства, совершенные российскими войсками и их марионетками в отношении мирных жителей в Украине, разрушение гражданской инфраструктуры и другие серьезные нарушения международного и гуманитарного права приравниваются к актам террора и военные преступления".

Европарламент призывает ЕС еще больше изолировать Россию на международном уровне, в частности, когда речь идет о членстве России в международных организациях и органах, таких как Совет Безопасности ООН.

Зеленский подписал закон о госбюджете на 2023 год

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете на 2023 год. Половина средств уйдет на национальную безопасность и оборону.

Ожидается, что номинальный валовой внутренний продукт Украины в 2023 году составит 6 трлн. 279,3 млрд. гривен. Реальный ВВП вырастет на 3,2% после падения на 32,0% в 2022 году.

Рост потребительских цен в 2023 году ожидается на уровне 28,0% после инфляции в 29,3% в 2022 году (декабрь к декабрю).

Таким образом, за два года гривна потеряет примерно две трети стоимости.

Украина договорилась о новой мониторинговой программе МВФ

Украина и Международный валютный фонд (МВФ) на уровне экспертов договорились о запуске новой Мониторинговой программы с привлечением Совета директоров.

Сообщается, что эти договоренности подлежат одобрению руководством МВФ. В ближайшие недели ожидается соответствующее обсуждение на заседании Совета исполнительных директоров.

Цель новой мониторинговой программы - обеспечить якорь для макроэкономической политики и активизировать донорскую поддержку Украины. Выполнение условий этой программы откроет путь к полноценной программе по финансированию.

Украинская сторона подавала запрос на четырехмесячную мониторинговую программу с привлечением Совета директоров.

Зеленский требует срочно созвать Совбез ООН из-за российских ударов

Президент Украины Владимир Зеленский поручил направить запрос о созыве Совбеза ООН в связи с масштабными российскими ударами 23 ноября.

"Поручил послу Украины в ООН обратиться с запросом о безотлагательном созыве Совета безопасности ООН после сегодняшних российских ракетных обстрелов. Убийство гражданского населения, уничтожение критической инфраструктуры - это терроризм, и Украина и в дальнейшем потребует от мира решительной реакции на эти преступления", - отметил он.

Число погибших при ракетных ударах по Украине достигло 10

В результате российских ракетных ударов по Украине 23 ноября погибли по меньшей мере 10 человек.

"Россия продолжает наносить массированные ракетные удары по мирному населению всей Украины. Сегодня есть три попадания в многоэтажные дома. К сожалению, 10 человек погибли. Лишь с 10 октября и по 23 ноября россияне совершили почти 600 ракетных атак по нашей территории", - отметил министр внутренних дел Денис Монастырский.