Провокація в Придністров'ї та атака дронів на НПЗ в Росії: новини за вихідні

Війна РФ проти України

Новини за 16 березня:

Новини за 17 березня:

Вибухи у Росії

В ніч на 17 березня у Росії було неспокійно. Вибухи чули у щонайменше семи регіонах РФ, зокрема у Підмосков'ї.

Мер Москви Сергій Собянін заявив, що нібито у районі аеропорту "Домодєдово" було збито два безпілотники, які, за його словами, летіли на російську столицю. Зранку у трьох московських аеропортах обмежили польоти.

Також у Краснодарському краї РФ горів нафтопереробний завод. Йдеться про НПЗ у Слов'янську-на-Кубані.

Крім того, 16 березня, джерела РБК-Україна повідомили про те, що СБУ атакувала відразу три нафтопереробні заводи у Самарській області Росії цієї ночі. Йдеться про заводи "Роснєфті".

Детальніше про те, чи можуть удари по НПЗ "знекровити" Росію та допомогти Україні на фронті - читайте у нашому матеріалі.

Провокація в Придністров'ї

Російські та придністровські ЗМІ

Проте Кишинів заперечує напад. Водночас представник Головного управління розвідки МОУ Андрій Юсов заявив, що даний інцидент став частиною російської провокації.

Речника Повітряних сил Ігната переводять на інший напрямок

Речника Повітряних сил Збройних сил України Юрія Ігната переводять на іншу посаду. Полковник працюватиме на іншому напрямку, але у складі ПС.

Україна веде перемовини про гарантії безпеки з 10 державами

В Офісі президента заявили, що нині Україна веде перемовини про гарантії безпеки з десятьма державами.

"Країни навіть змагаються, хто швидше укладе відповідну угоду з Україною. На сьогодні 7 таких угод вже укладені, з них 5 - з країнами "Групи семи", - повідомив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква.

В Україні відкрили сайт дослідження російських атак на Маріупольський драмтеатр

В Україні запустили сайт з дослідженням атаки на Маріупольський драматичний театр.

Від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну Маріупольський драматичний театр слугував сховком для тисяч цивільних. Однак вже 16 березня 2022 року на будівлю драмтеатру було скинуто авіабомбу російською армією.

Досліджуючи атаку на Маріупольський драматичний театр команда Центру просторових технологій створила "Просторовий архів".

ДПСУ впіймала на кордоні "таджика" з паспортом України

Прикордонники затримали українця, який має трьох дружин, трьох дітей та підроблені документи, що він "таджик".

У Львові працівники ТЦК силою затримали волонтера

У Львові працівники ТЦК силою затримали місцевого волонтера Кирила Тарана.

"Обурений черговим фактом жорсткого затримання призовника представниками ТЦК", - заявив омбудсмен з прав людини Дмитро Лубінець.

Помер колишній нардеп Геннадій Москаль

Український політик, екс-нардеп Геннадій Москаль помер у віці 73 років. Причиною смерті була важка хвороба.

В Сумській області за чотири дні евакуювали майже 300 людей

В Сумській області продовжується евакуація цивільного населення з прикордонних територій.

За даними адміністрації, з Великописарівської громади, яка щодня перебуває під ворожими обстрілами, з 13 по 17 березня евакуйовано 256 осіб, в тому числі 26 дітей.

Крім того, евакуація проводиться з села Рижівка Білопільської громади. в суботу зранку в селі знаходився 31 житель, за вихідні 23 людини евакуювались.

В Києві людина впала під потяг

У Києві 17 березня, людина потрапила під поїзд на лінії міського електропоїзда столичної міської електрички (Kyiv City Express).

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