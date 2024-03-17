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Помер колишній нардеп Геннадій Москаль

Україна, Неділя 17 березня 2024 11:53
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Помер колишній нардеп Геннадій Москаль Фото: Геннадій Москаль (facebook.com)
Автор: Наталія Юрченко

Український політик, екс-нардеп Геннадій Москаль помер у віці 73 років. Причиною смерті була важка хвороба.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа Олексія Гончаренка у Telegram та нардепа Миколу Княжицького у Facebook.

Як зазначають парламентарі, політик пішов з життя зранку 17 березня.

"Після важкої хвороби помер Геннадій Москаль. Вічна памʼять. Співчуття родині. Він займав багато державних посад, був справжнім патріотом і людиною талановитою", - написав Княжицький у соцмережах.

Що відомо про Геннадія Москаля

Геннадій Москаль народився 11 грудня 1959 року в селі Задубрівка Чернівецької області. Він був генерал-лейтенантом поліції, кандидатом юридичних наук, доцентом.

На позачергових парламентських виборах 2007 року був обраний нардепом від партії "Наша Україна - Народна самооборона", у 2012 році був вдруге обраний до Верховної ради від партії "Батьківщина".

У березні 2015 він очолив Луганську обласну військово-цивільну адміністрацію. З липня 2015 до червня 2019 року був керівником Закарпатської ОДА.

Нагадаємо, на початку січня 2024 року з життя пішов голова Верховної ради кінця 90-х Олександр Ткаченко.

У грудня 2023 року помер Леонтій Сандуляк - співавтор Акта проголошення державної незалежності України.

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