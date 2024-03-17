В Придністров'ї заявили про "приліт" по військовій частині. В ГУР і Молдові відреагували

В Придністров'ї сьогодні, 17 березня, заявили про "приліт" по військовій частині, проте Кишинів заперечує напад.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deschide та коментар представника Головного управління розвідки МОУ Андрія Юсова.

С ьогодні у Придністров'ї на військовий гелікоптер впав безпілотник. Російські та придністровські ЗМІ відразу почали писати про"атаку безпілотника на військову частину в Тирасполі".

Проте в Молдові заявляють, що атаки не було, а дані повідомлення це спроба навести страх і паніку.

Влада Кишинева відкидає повідомлення про атаку безпілотників на Тирасполь. За словами представників Бюро реінтеграції, це не що інше, як виклик.

"Бюро реінтеграції зв’язалося з іншими державними органами, і після вивчення відеозображень та обміну інформацією ми повідомляємо, що інцидент, про який йдеться, є спробою викликати страх і паніку в регіоні. Військова техніка на знімках не працює вже кілька років", - заявили в Бюро.

За їх даними, влада Кишинева в контакті з українською стороною не підтверджує будь-який напад на Придністровський регіон.

В коментарі РБК-Україна представник Головного управління розвідки МОУ Андрій Юсов заявив, що це російська провокація.

Своєю чергою Центр протидії дезінформації повідомив, що Росія сама здійснила провокацію у Придністров’ї з атакою військової частини дроном-камікадзе.

"Головна логіка дій кремля полягає в інформаційному нагнітанні ситуації, оскільки у РФ немає коридору до Придністров’я для здійснення провокацій військового характеру", - наголосили в центрі.

За їх даними, саме для інформаційного нагнітання росіяни намагаються здійснювати провокації та маніпулювати в інформаційному просторі, поширюючи фейки.

Раніше ми писали, що Росія надрукувала у Придністров'ї бюлетені для "виборів". У відповідь Молдова викликала "на килим" посла РФ.

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