СБУ атакувала три заводи "Роснєфті" у Самарській області, - джерело

Служба безпеки України атакували відразу три нафтопереробні заводи у Самарській області Росії в ніч на 16 березня. Йде про заводи "Роснєфті".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.

За даними джерела, цієї ночі ударні дрони СБУ відпрацювали по трьох нафтопереробних заводах "Роснєфті" у Самарській області. Мова йде про Новокуйбишевський, Куйбишевський та Сизранський НПЗ.

Сумарно ці заводи переробляють на рік близько 25 млн тонн нафти, а це - майже 10% всієї нафтопереробки РФ.

"СБУ продовжує реалізацію стратегії з підриву економічного потенціалу РФ, який дозволяє їй вести війну в Україні. Сезон "бавовни" на російських НПЗ в розпалі. Кожне таке ураження зменшує потік нафтодоларів, який живить воєнну економіку РФ", - зазначає джерело.

Вибухи у Самарській області

В ніч на 16 березня у Самарській області лунали вибухи у районі нафтопереробних заводів, зокрема у Сизрані.

У мережі повідомили про атаку дронів, а також потужні пожежі на двох НПЗ - Новокуйбишевському та Сизранському.

Атаки на НПЗ в Росії

Варто зазначити, що атаки українських дронів на російські НПЗ стають все більш систематичними. Так, нещодавно безпілотник атакував один із найбільших нафтопереробних заводів в Ярославлі.

Також джерела РБК-Україна повідомляли, що дрони СБУ вразили НПЗ у Туапсе, внаслідок чого була потужна пожежа.

Крім того, дрони СБУ влучно відпрацювали по нафтовому терміналу "Усть-Луга Ойл". Там переробляють паливо, яке, зокрема, постачається і для військ РФ.

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