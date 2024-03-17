Понад 1100 окупантів та 49 автомобілів. Генштаб поновив втрати РФ в Україні
Втрати Росії у війні в Україні на ранок неділі 17 березня становлять 1160 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 430 740 військових. Крім того, ЗСУ знищили 49 автомобілів, 28 артсистем та 24 ББМ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.03.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 430 740 (+1160) осіб ліквідовано;
- танків - 6790 (+11) од.;
- бойових броньованих машин - 12 997 (+24) од.;
- артилерійських систем - 10 634 (+28) од.;
- РСЗВ - 1017 од.;
- засоби ППО - 720 (+1) од.;
- літаків - 347 од.;
- вертольотів - 325 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8272 (+4) од.;
- крилаті ракети - 1922 од.;
- кораблі/катери - 26 од.;
- підводні човни - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 14 073 (+49) од.;
- спеціальна техніка - 1723 (+11) од.
Фото: втрати Росії у війні проти України на 17 березня (t.me/GeneralStaffZSU/13731)
Ситуація на фронті
За даними інституту вивчення війни (ISW), ЗСУ уповільнили поступ Росії на Авдіївському напрямку.
В Україні на фронті протягом доби сталося 58 бойових зіткнень. Ракетні війська завдали поразки пункту управління противника.
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