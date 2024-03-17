Понад 1100 окупантів та 49 автомобілів. Генштаб поновив втрати РФ в Україні

Втрати Росії у війні в Україні на ранок неділі 17 березня становлять 1160 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 430 740 військових. Крім того, ЗСУ знищили 49 автомобілів, 28 артсистем та 24 ББМ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.03.24 орієнтовно склали: особового складу - близько 430 740 (+1160) осіб ліквідовано;

танків - 6790 (+11) од.;

бойових броньованих машин - 12 997 (+24) од.;

артилерійських систем - 10 634 (+28) од.;

РСЗВ - 1017 од.;

засоби ППО - 720 (+1) од.;

літаків - 347 од.;

вертольотів - 325 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8272 (+4) од.;

крилаті ракети - 1922 од.;

кораблі/катери - 26 од.;

підводні човни - 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 14 073 (+49) од.;

спеціальна техніка - 1723 (+11) од. Фото: втрати Росії у війні проти України на 17 березня (t.me/GeneralStaffZSU/13731) Ситуація на фронті За даними інституту вивчення війни (ISW), ЗСУ уповільнили поступ Росії на Авдіївському напрямку. В Україні на фронті протягом доби сталося 58 бойових зіткнень. Ракетні війська завдали поразки пункту управління противника.