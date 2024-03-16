Речника Повітряних сил Ігната переводять на інший напрямок

Речника Повітряних сил Збройних сил України Юрія Ігната переводять на іншу посаду. Полковник працюватиме на іншому напрямку, але у складі ПС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командувача Повітряних Сил Миколи Олещука.

У зв'язку з таким переведенням спікера на нову посаду Олещук висловив Ігнату велику вдячність за його роботу.

"Подякую за продуктивну роботу на посаді начальника служби зв’язків з громадськістю Командування Повітряних Сил. Він залишатиметься у складі Повітряних Сил і працюватиме на іншому напрямку не менш успішно. Не сумніваюсь!", - йдеться в заяві Олещука.

Він висловив упевненість, що ще неодноразово подякує Ігнату.

Довідково: полковнику Юрію Ігнату 46 років. Він здобув вищу освіту у Львівському військовому інституті при Національному університеті "Львівська політехніка", де навчався на спеціальності "військова журналістика".

Був начальником відділу редакції Повітряних сил Центрального друкованого органу Міноборони "Народна армія". Потім, у 2018 році, Ігнат очолив пресслужбу командування Повітряних сил ЗСУ.

Юрій Ігнат є кавалером ордена Данила Галицького.

Перестановки в ЗСУ

Нагадаємо, нещодавно Зеленський повідомив, що головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський має карт-бланш на кадрові перестановки в армії.

Як наголошував головком ЗСУ, його головна задача - це ефективно використати бойові можливості озброєння і техніки, а також утримання позицій і відновлення втраченого положення.

Крім того, Сирський вже повідомив про кадрові перестановки серед командирів в окремих бойових бригадах для збереження життя та здоров'я українських військових.

Додамо, 4 березня президент Зеленський змінив командувача Сил підтримки Збройних сил України. Так, Олександр Яковець замінив Дмитра Герегу на цій посаді.