ua en ru
Сб, 16 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Нацгвардійці показали, як відбили атаку окупантів: знищили танк і піхоту

Україна, Субота 16 березня 2024 12:29
UA EN RU
Нацгвардійці показали, як відбили атаку окупантів: знищили танк і піхоту Фото: нацгвардійці показали, як відбили атаку окупантів на фронті (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Бійці Національної гвардії відбили ворожу атаку на фронті. Захисникам вдалося знищити російський танк та піхоту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Нацгвардії України Олександра Півненка у Telegram.

На опублікованих кадрах зафіксована робота воїнів бригади Національної гвардії "Буревій". Бійці відбили ворожий штурм.

На відео помітно, що окупанти заїхали на танку на позиції нацгвардійців та намагалися захопити їх. Росіяни зайшли в траншею, але наші захисники знищили окупантів.

"Ворог заїхав на танку в надії захопити наші позиції, але навіть раптовість штурму не справила значного впливу. Наші воїни мінуснули танк і піхоту ворога", - написав командувач.

Втрати армії РФ на війні

Нагадаємо, що російський режим приховує втрати своєї армії у загарбницькій війні проти України. Проте, за даними Генштабу ЗСУ, Росія з початку повномасштабної війни втратила на фронті вже понад 429 тисяч солдатів.

Лише за останню добу наші захисники ліквідували 1160 росіян та знищили десятки одиниць техніки ворога.

Британська розвідка заявила, що середньодобові втрати Росії у лютому були найбільші від початку повномасштабної війни.

Більше про те, як ЗСУ закривають "больові точки" на фронті та чи вирішиться результат війни влітку - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Нацгвардія Війна в Україні Війна Росії проти України
NEWS
Вчорашній удар по Одесі був наймасовіший за кількістю жертв, - ОВА
Вчорашній удар по Одесі був наймасовіший за кількістю жертв, - ОВА
DAILY
Законні цілі. Чи можуть удари по НПЗ "знекровити" Росію та допомогти Україні на фронті
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Законні цілі. Чи можуть удари по НПЗ "знекровити" Росію та допомогти Україні на фронті