ua en ru
Сб, 16 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ЗСУ відтіснили росіян з позицій на Бахмутському напрямку: карти ISW

Субота 16 березня 2024 04:56
UA EN RU
ЗСУ відтіснили росіян з позицій на Бахмутському напрямку: карти ISW Фото: ЗСУ відтіснили росіян з позицій на Бахмутському напрямку (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Українські захисники контролюють висоти на північний захід від Авдіївки біля Новобахмутівки та Очеретиного, що ускладнює просування Росії в цьому районі. Російські війська нещодавно просунулися на захід у межах Бердичів (на північний захід від Авдіївки).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Операція №1 - Луганська область

Російські війська нещодавно незначно просунулися на північний схід від Куп'янська на тлі позиційних боїв, що продовжуються, вздовж лінії Куп'янськ-Сватово-Кременна 15 березня.

Відео з геолокацією, опубліковане 14 березня, показує, що російські війська нещодавно трохи просунулися на схід від Синьківки (на північний схід від Куп'янська).

Російські блогери стверджували, що російські війська просунулися на 300 метрів у районі на схід від Тернів та Ямполівки (на захід від Кремінної).

Позиційні бої тривали:

  • на північний схід від Куп'янська в районі Синьківки та Первомайського;
  • на південний схід від Куп'янська в районі Табаївки;
  • на захід від Кремінної в районі Тернів та Ямполівки;
  • на південний захід від Кремінної в районі Серебрянського лісництва;
  • в районі Білогорівки.

ЗСУ відтіснили росіян з позицій на Бахмутському напрямку: карти ISW

Операція №2 - Донецька область

Позиційні бої тривали під Бахмутом 15 березня, але підтверджених змін лінії фронту не було.

Командир українського батальйону, який діє в районі Бахмута, заявив, що українські війська відтіснили російські війська з невстановлених позицій у Бахмутському напрямку і що російські війська не просунулися на околицях Іванівського (на захід від Бахмута) за останні півтора тижня.

Позиційні бої тривали:

  • на північний схід від Бахмута в районі Білогорівки (21 км на північний схід від Бахмута) та Роздолівки;
  • на північний захід від Бахмута в районі Богданівки;
  • на захід від Бахмута у районі Іванівського;
  • на південний захід від Бахмута в районі Кліщіївки та Андріївки;
  • на південь від Бахмуту в районі Нью-Йорку.

ЗСУ відтіснили росіян з позицій на Бахмутському напрямку: карти ISW

Російські війська нещодавно просунулися на північний захід від Авдіївки на тлі позиційних боїв, що продовжуються, в цьому районі 15 березня.

Відео з геолокацією, опубліковане 13 березня, показує, що російські війська нещодавно просунулися на захід у межах Бердичів (на північний захід від Авдіївки).

Російський військовий блогер заявив, що українські сили контролюють висоти на північний захід від Авдіївки біля Новобахмутівки та Очеретино, що ускладнює просування Росії в цьому районі, і що українські механізовані операції під Бердичами також створюють проблеми для атакуючих російських військ.

Позиційні бої тривали:

  • на північний захід від Авдіївки в районі Новобахмутівки, Бердичів та Семенівки;
  • на захід від Авдіївки в районі Орлівки та Тоненького;
  • на південний захід від Авдіївки в районі Первомайського та Невельського.

ЗСУ відтіснили росіян з позицій на Бахмутському напрямку: карти ISW

Позиційні бої тривали на захід та південний захід від Донецька 15 березня, але підтверджених змін на лінії фронту не було.

Позиційні бої тривали на захід від Донецька в районі Красногорівки та Георгіївки та на південний захід від Донецька в районі Новомихайлівки, Побєди та Водяного.

ЗСУ відтіснили росіян з позицій на Бахмутському напрямку: карти ISW

15 березня в районі кордону Донецької та Запорізької областей продовжувалися позиційні бої.

Позиційні бої відбувалися:

  • на південний схід від Великої Новосілки в районі Новодонецького, Шевченкового та Володимирівки
  • на південь від Великої Новосілки в районі Старомайорського та Урожайного.

ЗСУ відтіснили росіян з позицій на Бахмутському напрямку: карти ISW

"Південна вісь"

Нещодавно російські війська досягли підтверджених успіхів у західній частині Запорізької області.

Відео з геолокацією, опубліковане 14 березня, показує, що підрозділи російського 247-го повітряно-десантного полку (ПДВ) (7-а дивізія ПДВ) нещодавно просунулися на північ і північний захід від Вербового (на схід від Роботиного).

Українські та російські джерела заявили, що позиційні бої тривали поблизу Роботиного та Вербового.

ЗСУ відтіснили росіян з позицій на Бахмутському напрямку: карти ISW

Українські війська зберігають позиції на лівому березі Херсонської області недалеко від Кринків станом на 15 березня на тлі позиційних боїв, що тривають у цьому районі.

ЗСУ відтіснили росіян з позицій на Бахмутському напрямку: карти ISW

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .

Читайте РБК-Україна в Google News
Луганськ Донецька область Запорізька область Херсонська область Харків Війна в Україні
NEWS
Хід Сирського. Як ЗСУ закривають "больові точки" на фронті та чи вирішиться результат війни влітку
Хід Сирського. Як ЗСУ закривають "больові точки" на фронті та чи вирішиться результат війни влітку
DAILY
Законні цілі. Чи можуть удари по НПЗ "знекровити" Росію та допомогти Україні на фронті
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Законні цілі. Чи можуть удари по НПЗ "знекровити" Росію та допомогти Україні на фронті