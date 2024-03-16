В Україні відкрили сайт дослідження російських атак на Маріупольський драмтеатр

В Україні запустили сайт з дослідженням атаки на Маріупольський драматичний театр.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр просторових технологій .

Від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну Маріупольський драматичний театр слугував сховком для тисяч цивільних. Однак вже 16 березня 2022 року на будівлю драмтеатру було скинуто авіабомбу російською армією.

Досліджуючи атаку на Маріупольський драматичний театр команда Центру просторових технологій створила "Просторовий архів".

Цей сайт-архів є рефлексією сформованою у тісній взаємодії з людьми, що стали свідками атаки. Команда зібрала та проаналізувала тисячі

фотографій,

відео,

супутникових знімків

публікацій у соціальних мережах.

Крім цього було записано понад 100 годин розмов зі свідками даної російської агресії.

"Просторовий архів" складається з:

Десяти відео зі свідками вибуху, які були створені у форматі просторових інтерв’ю та одного глибинного інтервʼю.

Діаграм, візуалізацій та 3D моделей, які надають результатам дослідження просторовий вимір відкриваючи ключовий метод аналізу, до якого зверталася команда.

Трьох дослідницьких текстів із результатами дослідження, що розповідають про роль театру як укриття та аналізують наслідки атаки. Вони документують та розповідають про події в місті та театрі під час облоги, а також рефлексують про дії окупаційної влади спрямовані на приховування цього воєнного злочину.

Одними з головних джерел інформації для дослідження, за даними центру, стали зображення з супутників, а також фото та відео з телефонів свідків атаки, які їм вдалося зберегти та передати нам.

"Від початку ці фото задокументували руйнування міста та самого театру, а також складні умови перебування для людей, що переховувалися там. Але водночас вони зафіксували й колективні практики взаємодопомоги та самоорганізації, що існували в цьому просторі", - додали в центрі.

Нагадаємо, що під час облоги Маріуполя, 16 березня, російські війська скинули авіабомбу на дах Маріупольського драматичного театру, де укривалися від обстрілів цивільні. За попередніми даними, в ньому переховувалися від 500 осіб до 1200 мирних жителів.

За даними міськради тоді загинуло близько 300 людей, але інформаційна агенція Associated Press провела власне розслідування й дійшла висновку, що внаслідок авіаудару кількість загиблих могла становити близько 600 людей.

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