В Сумській області за чотири дні евакуювали майже 300 людей з прикордоння

В Сумській області продовжується евакуація цивільного населення з прикордонних територій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську обласну військову адміністрацію.

За даними адміністрації, з Великописарівської громади, яка щодня перебуває під ворожими обстрілами, з 13 по 17 березня евакуйовано 256 осіб, в тому числі 26 дітей.

"Зокрема, сьогодні у безпечні місця з території громади переміщено 55 осіб, з них 2 дитини", - повідомили в ОВА.

Крім того, евакуація проводиться з села Рижівка Білопільської громади. Вчора зранку в селі знаходився 31 житель, за вчора і сьогодні 23 людини евакуювались.

Наразі спільно представниками Червоного Хреста та МОМ проводиться забезпечення місць розміщення осіб необхідними товарами першої необхідності.

Поряд з цим опрацьовується питання потреб з Департаментом з питань соціальної політики, ветеранів та реінтеграції Сумської ОВА щодо нагальних потреб.

"Додатково проводяться заходи, щодо збільшення та облаштування додаткових місць для розселення населення в разі подальшої необхідності", - додали в ОВА.

Російські удари по Сумах та області

Нагадаємо, перед тим, ввечері 15 березня, війська РФ завдали ракетного удару по Конотопу Сумської області. Зокрема, під атаку потрапила цивільна інфраструктура міста.

Раніше, 14 березня, внаслідок ворожого обстрілу у Сумській області відключилась високовольтна лінія 330 кВ НЕК "Укренерго". Сьогодні стало відомо, що внаслідок вчорашніх ракетно-авіаційних ударів РФ по радіотехнічним об'єктам Сумської області загинув інженер. Загалом тоді було пошкоджено чотири таких системи.

Крім того, російські війська обстріляли місто Середино-Буда в Сумській області. Унаслідок цього постраждало чотири людини.

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