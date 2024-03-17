У Львові працівники ТЦК силою затримали волонтера: Лубінець різко відреагував

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву омбудсмена з прав людини Дмитра Лубінця.

"Обурений черговим фактом жорсткого затримання призовника представниками ТЦК", - заявив Лубінець.

За даними омбудсмена, інформацію про інцидент, що стався в ніч проти 16 березня, разом з відео оприлюднила в соцмережі дружина Тарана.

За її словами, представники ТЦК схопили Кирила посеред вулиці та силоміць заштовхали до мінібуса. Повістки при цьому не вручали.

Згодом чоловіка привезли до Шевченківського РТЦК та СП. Він відмовився проходити ВЛК через проблеми зі здоров’ям та відсутність при собі медичних документів, які б це підтвердили. Дружина Кирила каже, що під ранок вже був готовий наказ про її чоловіка і його одразу відправили до військової частини на полігон у Рівне.

"На ситуацію миттєво відреагував мій Представник у Львівській області Тарас Подвірний. Щойно стало відомо про інцидент, він прибув до Шевченківського РТЦК, аби з’ясувати ситуацію на місці. Сюди ж приїхав і начальник РТЦК. Моєму Представнику надали безперешкодний доступ до документів по Кирилу Тарану", - повідомив Лубінець.

Він також додав, що по цій справі відбулась нарада з обласним ТЦК, на якій вони спільно вирішили призначити повторне проходження ВЛК, за підсумками якого обласне ТЦК ухвалюватиме рішення по Тарану.

"Водночас, начальник Львівського обласного ТЦК та СП Артур Ніязов погодився, що було порушення. Він повідомив, що за фактом інциденту із затриманням Кирила Тарана призначили службове розслідування, за результатами якого винних притягнуть до відповідальності", - додав омбудсмен.

Він наголосив, що силові затримання призовників, побиття, погрози, залякування - це неприпустимо, і ба більше, так не має бути в демократичному суспільстві.

"Звертаюсь до органів військового командування щодо посилення контролю та неухильного дотримання вимог законодавства під час проведення мобілізаційних заходів, військового обліку громадян та проходження ними ВЛК", - сказав він.

Нагадаємо, раніше Лубінець виступив проти надання додаткових повноважень ТЦК.

До цього омбудсмен заявив, що співробітники ТЦК не мають права перевіряти документи у громадян та силою затримувати військовозобов'язаних чоловіків просто посеред вулиці.

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