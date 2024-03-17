В Києві людина впала під потяг. Міська електричка затримується

У Києві сьогодні, 17 березня, людина потрапила під поїзд на лінії міського електропоїзда столичної міської електрички (Kyiv City Express).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyiv City Express .

"Очікуємо поліцію та медиків, затримка буде суттєвою, заздалегідь приносимо вибачення пасажирам по всьому кільцю. І вкотре нагадуємо про правила переходу колій", - повідомляє прес-служба столичної міської електрички.

Зазначається, що внаслідок події Kyiv City Express зі станції Лівобережна у напрямку Почайни затримується.

Стан постраждалого, або чи не призвів інцидент до летального випадку, наразі не уточнюється

Раніше сьогодні повідомлялося, що потяг №139/140 Київ - Кам'янець-Подільський через просідання земляного полотна між станціями Нігин - Гуменці змінить кінцеву станцію - він прямуватиме лише до Нігина.

Нагадаємо, минулого літа у Києві на ділянці Святошин-Новобіличі перехожий потрапив під поїзд.

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